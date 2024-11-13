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Saraybosna'da 3. Uluslararası Balkanlar'da Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu Başladı

Saraybosna'da düzenlenen sempozyum, Türkçe öğretimi ve Türkoloji alanında önemli bir platform sunuyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 14:52
Saraybosna'da 3. Uluslararası Balkanlar'da Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu Başladı

Saraybosna'da Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu

Saraybosna, Bosna-Hersek'in başkenti, büyük bir akademik etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 3. Uluslararası Balkanlar'da Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu, Türkiye Maarif Vakfı'nın öncülüğünde, Tiran New York Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi kurumların iş birliğiyle düzenleniyor.

Açılış töreninde konuşmalar yapan katılımcılar arasında Bosna-Hersek Federasyonu Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Adnan Delic, Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Yıldız, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu ve Türkiye Maarif Vakfı yöneticileri bulunuyor.

Büyükelçi Girgin: Türkiye Balkanlar’ın Bir Parçası

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, sempozyumda emeği geçenlere teşekkür ederek, Türkiye'nin Balkanlar'daki önemli rolünü vurguladı. Girgin, bölgedeki akademik faaliyetlerin artarak devam etmesi gerektiğini ifade etti.

TMV Başkanı Akgün: Sempozyum Gelenekselleşiyor

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Balkanlar'daki Türkiye menşeli üniversitelerin iş birliği ile gerçekleştirilen sempozyumun önemine dikkat çekti. Akgün, sempozyumun ana temasının 'dil, kültür ve medeniyet bağlamında Balkan şehirleri' olarak belirlendiğini açıkladı.

IUS'dan Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş'un Vurgusu

IUS Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş, Bosna-Hersek'in Anadolu coğrafyasına benzerliğine değinerek, Türkiye'nin bölge ile tarihi ve kültürel bağlarını vurguladı. Kurtulmuş, Balkan halklarının kendi vatanlarında kalmaları için destek sağladıklarını ifade etti.

Sempozyum, 15 Kasım'da sona erecek ve bölgede Türk dili, kültürü ve akademik ilişkilerde yeni ufuklar açacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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