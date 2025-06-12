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Saraybosna'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Büyük Protesto

Saraybosna'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti. Filistin bayraklarıyla yürüyüş düzenlendi.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 21:04
Saraybosna'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Büyük Protesto

Saraybosna'da İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına Tepki

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılara karşı büyük bir protesto düzenlendi. Yüzlerce kişi, Başçarşı'daki sebil çeşmesi önünde toplanarak saldırıları kınadı.

Protestolar Coşku ve Öfkeyle Devam Etti

Boşnaklar ve onlara destek veren turistlerin katıldığı protesto gösterisi, Filistin bayrakları eşliğinde başladı. Göstericiler, Başçarşı'dan başlayarak Ferhadiye Caddesi istikametinde yürüyüş düzenleyerek, "Soykırımı durdurun", "Filistin'e özgürlük", "Netanyahu yargılanacaksın" ve "İsrail terörizmi durdurulsun" şeklinde sloganlar attı.

Bebekler ve Çocuklar Unutulmadı

Protestocular, İsrail'in katlettiği bebekleri ve çocukları temsilen maketler taşıyarak, hassas bir durumu da gözler önüne serdiler. Aynı zamanda, İsrail güçleri tarafından alıkonulan "Madleen" isimli gemidekilere destek verdiklerini de belirttiler.

Uluslararası Destek ve Tepkiler

Yürüyüş boyunca "Gerçeği yakamazsınız" yazılı büyük bir pankart taşıyan katılımcılar, İsrail'e destek veren Amerika ve diğer ülkelere de sert eleştirilerde bulundu. Protesto, etkinliğiyle Bosna Hersek'te sosyal duyarlılığın ne denli yüksek olduğunu gösterdi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar, yüzlerce kişi...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar, yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar, yüzlerce kişi...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar, yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.

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