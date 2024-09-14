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Saraybosna'daki Belgesel Festivali'nde Anadolu Ajansı'ndan 'Kanıt' Gösterimi

Saraybosna'daki festivalde 'Kanıt' belgeseli izleyiciyle buluştu. Yapımcı Ömer Faruk Tunç, adaletin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 18:41
Saraybosna'daki Belgesel Festivali'nde Anadolu Ajansı'ndan 'Kanıt' Gösterimi

Saraybosna'da Belgesel Festivali Heyecanı

Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7.'si düzenlenen Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali (AJB DOC) kapsamında Anadolu Ajansı'nın 'Kanıt' adlı belgeseli gösterildi.

'Kanıt' Belgeselinin Önemi

Belgeselin saha yapımcısı Ömer Faruk Tunç, festivale katılarak açıklamalarda bulundu. Tunç, "Adaletin kanıtla daha iyi sağlanabileceğini düşünüyoruz çünkü adalet demek kanıt demek" ifadesini kullandı. Bu cümlesiyle adaletin sağlanmasında kanıtların hayati önem taşıdığını vurguladı.

Festival, belgesel sinemasının gelişimine katkıda bulunmak ve toplumsal meselelere ışık tutmak amacıyla düzenleniyor. Anadolu Ajansı'nın katılımı ise önümüzdeki dönemde daha fazla sosyal konunun ele alınmasına zemin hazırlıyor.

Gelecek Yıl İçin Beklentiler

Katılımcılar, festivalin her yıl daha da büyüyerek önemli bir platform haline gelmesini umuyor. Bu tür organizasyonların bireylerin ve toplumların bilinçlenmesine katkı sağladığına inanıyorlar.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'nde (AJB DOC), Anadolu Ajansının (AA) "Kanıt" belgeseli Saraybosnalı izleyiciyle buluştu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'nde (AJB DOC), Anadolu Ajansının (AA) "Kanıt" belgeseli Saraybosnalı izleyiciyle buluştu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'nde (AJB DOC), Anadolu Ajansının (AA) "Kanıt" belgeseli Saraybosnalı izleyiciyle buluştu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'nde (AJB DOC), Anadolu Ajansının (AA) "Kanıt" belgeseli Saraybosnalı izleyiciyle buluştu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'nde (AJB DOC), Anadolu Ajansının (AA) "Kanıt" belgeseli Saraybosnalı izleyiciyle buluştu.

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