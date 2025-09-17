Sardinya, İtalya'da 'Tıbbi Yardımla Ölüm' Yasasını Onaylayan İkinci Bölge

Sardinya Bölge Meclisi, 32'ye karşı 19 oyla 'tıbbi yardımla ölümü' düzenleyen yasayı kabul etti; Toskana'dan sonra ikinci bölge oldu.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 23:32
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 23:32
İtalya'nın batısındaki Sardinya Adası'nın bölge meclisi, 'tıbbi yardımla ölümü' düzenleyen yasa tasarısını kabul etti. Düzenleme, bölge meclisindeki oylamada kabul edilerek İtalya'da bu konuda yasal düzenleme yapan ikinci bölge konumuna geldi.

Sardinya Bölge Meclisi'nde yapılan oylamada, söz konusu düzenleme 19'a karşı 32 'evet' oyuyla kabul edildi.

Bu gelişmeyle birlikte, şubat ayında aynı konuda ilk yasal düzenlemeyi kabul eden Toskana Bölgesel Yönetimi'nin ardından, çoğunluğu Katolik olan ülkede Sardinya da 'tıbbi yardımla ölümü' onaylayan ikinci bölge oldu.

İtalya'da Anayasa Mahkemesi (AYM) 2019'da, tedavi edilemez durumda olan ve açık şekilde ölmek için talepte bulunan hastalar bakımından, 'dayanılmaz' acılara yol açan koşullarda tıbbi yardımla ölümü suç olmaktan çıkarmıştı. AYM, kararında ayrıca Roma’daki ulusal parlamentoyu bu konuda bir yasa çıkarmaya çağırmış; ancak o tarihten bu yana ulusal parlamentoda bir karar alınmadı.

Tıbbi yardımla ölümde hayata son verme eylemi, hastanın ilgili sağlık otoritesinden aldığı destekle gerçekleştiriliyor.

