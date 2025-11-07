Sarıgöl'de Tiyatro Etkinliği: 'Daha Neler Bahaneler' Beğeni Topladı

Sarıgöl'de 'Daha Neler Bahaneler' Sahneye Çıktı

Okul yararına düzenlenen kabare-komedi salonu kahkahaya boğdu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Dört Eylül İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından okul yararına düzenlenen tiyatro etkinliği büyük ilgi gördü. Etkinlik, izleyicilerden tam not aldı.

Sahne, Sarıgöl Belediyesi Düğün Salonu'nda kuruldu. Yönetmenliğini Şehmus Yığın'ın üstlendiği 'Daha Neler Bahaneler' adlı kabare/komedi oyunu, Tiyatro Cepte oyuncularının performansıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Oyuncuların enerjik ve tempolu sunumu salonu kahkahaya boğarken, oyun sonunda sanatçılar uzun süre alkışlandı. Seyirci ilgisinin yüksek olması etkinliğin başarısını pekiştirdi.

Dört Eylül İlkokulu Müdürü Adem Çelik, etkinliğin amacını şöyle açıkladı: 'Okul Aile Birliğimizin katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz bu tiyatro etkinliğine ilgi oldukça yoğun oldu. Uzun zamandır ilçemizde kabare türünde bir oyun sahnelenmemişti. Sanatçılarımıza başarılı performanslarından dolayı teşekkür ediyorum'.

Etkinlik, hem sanatseverlere unutulmaz bir akşam sundu hem de okulun ihtiyaçlarına katkı sağlayacak bir sosyal sorumluluk örneği olarak kayda geçti.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE DÖRT EYLÜL İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ TARAFINDAN OKUL YARARINA DÜZENLENEN TİYATRO ETKİNLİĞİ, İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI.