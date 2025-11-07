Sarıgöl'de Tiyatro Etkinliği: 'Daha Neler Bahaneler' Beğeni Topladı

Manisa Sarıgöl'de Dört Eylül İlkokulu yararına sahnelenen 'Daha Neler Bahaneler' kabare-komedi oyunu izleyicilerden tam not aldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 08:07
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 08:07
Sarıgöl'de Tiyatro Etkinliği: 'Daha Neler Bahaneler' Beğeni Topladı

Sarıgöl'de 'Daha Neler Bahaneler' Sahneye Çıktı

Okul yararına düzenlenen kabare-komedi salonu kahkahaya boğdu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Dört Eylül İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından okul yararına düzenlenen tiyatro etkinliği büyük ilgi gördü. Etkinlik, izleyicilerden tam not aldı.

Sahne, Sarıgöl Belediyesi Düğün Salonu'nda kuruldu. Yönetmenliğini Şehmus Yığın'ın üstlendiği 'Daha Neler Bahaneler' adlı kabare/komedi oyunu, Tiyatro Cepte oyuncularının performansıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Oyuncuların enerjik ve tempolu sunumu salonu kahkahaya boğarken, oyun sonunda sanatçılar uzun süre alkışlandı. Seyirci ilgisinin yüksek olması etkinliğin başarısını pekiştirdi.

Dört Eylül İlkokulu Müdürü Adem Çelik, etkinliğin amacını şöyle açıkladı: 'Okul Aile Birliğimizin katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz bu tiyatro etkinliğine ilgi oldukça yoğun oldu. Uzun zamandır ilçemizde kabare türünde bir oyun sahnelenmemişti. Sanatçılarımıza başarılı performanslarından dolayı teşekkür ediyorum'.

Etkinlik, hem sanatseverlere unutulmaz bir akşam sundu hem de okulun ihtiyaçlarına katkı sağlayacak bir sosyal sorumluluk örneği olarak kayda geçti.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE DÖRT EYLÜL İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ TARAFINDAN OKUL YARARINA...

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE DÖRT EYLÜL İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ TARAFINDAN OKUL YARARINA DÜZENLENEN TİYATRO ETKİNLİĞİ, İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE DÖRT EYLÜL İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ TARAFINDAN OKUL YARARINA...

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BBS'de B2B Pazarlama ve Satış Eğitimi — Değer Odaklı Stratejiler
2
Samsun'da Hayvan Otlatırken Elektrik Akımına Kapılan 47 Yaşındaki Satılmış Keskin Öldü
3
Memişoğlu: ALO 171'le 2024'te 308.222 Kişiye Sigara Bırakma Desteği
4
Üsküdar'da İETT Otobüsü El Freni Çekilmeyince İstinat Duvarına Çarptı
5
Bolu’da 24 Okul İçin Güçlendirme: 17’si Pamukkale Üniversitesi’nde İnceleniyor
6
Bodrum'da Yakalanan 5 Zanlı İstanbul'daki İşyerinin Kurşunlanmasıyla Tutuklandı
7
İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndan 25 Türk Aktivisti Alıkoydu

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu