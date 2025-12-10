DOLAR
Sarıkamış Beyaza Büründü: Drone Görüntüleri ve 50 Santime Ulaşan Kar

Sarıkamış erken yağan karla beyaza büründü. Drone görüntüleri, Sarıkamış Kayak Merkezi, sarıçam ormanları ve yer yer 50 santime ulaşan karı ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:29
Sarıkamış Beyaza Büründü

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Sarıkamış, erken yağan karla birlikte tamamen beyaza bürünerek adeta bir kış masalına dönüştü. Drone ile havadan görüntülenen ilçede, beyaz örtü doğa ve turizmin buluştuğu kareler sundu.

Sarıçamlar arasında kaybolan beyaz cennet

Kars’ın Sarıkamış ilçesi, özellikle kristal kar yapısı ve dünyada sadece Alpler’de ve Sarıkamış’ta bulunan sarıçam ormanlarıyla ünlü. Kar kalınlığının yer yer 50 santime ulaştığı bölgede ağaçlar tamamen karla kaplandı ve ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Havadan görüntülerde öne çıkanlar

Drone ile kaydedilen görüntülerde Sarıkamış Kayak Merkezinin pistleri, telesiyej hatları ve sarıçam ormanlarının yeşili ile karın bembeyaz örtüsü bir arada görüldü. Bu sahneler bölgenin doğal güzelliğini ve kış turizmine sunduğu cazibeyi net biçimde yansıtıyor.

Vatandaşların da karla mesaisi başladı

Yoğun kar yağışının yaşandığı Sarıkamış’ta vatandaşların da karla mesaisi başladı. Sabah erken saatlerde dışarı çıkan vatandaşlar, evlerinin ve işyerlerinin önünü küredi. Evinin önünü karını küreyen vatandaş, karın yağmasının çok iyi olduğunu ve Sarıkamış’a karın yakıştığını belirtti. Belediye ve karayolları ekipleri de yolların karını temizledi. Kentte kar yağışı aralıklarla sürerken, Sarıkamış Kayak Merkezi'ne son yağan kar ile birlikte kar kalınlığı bazı yerlerde 50 santimi geçti.

Sezon hazırlıkları hız kesmiyor

Beyaz örtünün gelmesiyle birlikte bölgedeki işletmeler ve kayak merkezi yetkilileri sezon hazırlıklarını hızlandırdı. Kar yağışı, kayak sezonunun erken ve verimli geçeceği beklentilerini artırırken, otellerde ve tesislerde doluluk oranları şimdiden yükselmeye başladı. Sarıkamış Kayak Merkezi, doğal güzelliğinin yanı sıra geniş ve güvenli pistleriyle amatör ve profesyonel kayakçıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

