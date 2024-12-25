Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Sezon Açılmadı, Ama Kayak Keyfi Devam Ediyor

Sarıkamış Kayak Keyfi Başladı

Yeterli kar yağışı nedeniyle resmi olarak sezona açılmayan Sarıkamış, bu duruma rağmen kayak severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Sarıçam ormanları ve kristal kar yapısı ile bilinen Sarıkamış Kayak Merkezi, kayak yapmaya uygun seviyede kar almamakla birlikte, yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.

Kayağın Tadını Çıkarıyorlar

Yeni yıl öncesi, otellerde konaklayan misafirler 1. etap pistte kar kalınlığının 16 santimetre olduğu alanda, snowboard, kayak ve kızak keyfi yapma fırsatı buldu. ABD’den kış tatili için Sarıkamış’a gelen Zafer Gürdal, bu seferinde ilk defa Sarıkamış’a geldiğini belirtti.

Gürdal, Sarıkamış’ın eşsiz doğal güzelliklere sahip olduğunu ifade ederek, "Hafta sonu yağış bekleniyor. Şimdilik alıştırma yaparak kayak keyfi yaşadığımız için mutluyuz," dedi.

Uzun bir mesafeden geldiğini vurgulayan Gürdal, "Sezon tamamen açılmış değil. Kar yavaş yavaş geliyor ama ormanlar çok güzel. Pistlerimiz de ormanların arasında, bu da keyfi artırıyor. Şimdiden karı bekliyoruz," şeklinde konuştu.