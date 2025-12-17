Sarıkamış’ta Anma Öncesi Kritik Toplantı: 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' Hazırlıkları

Sarıkamış’ta anma öncesi kritik planlama toplantısı

3-4 Ocak 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" Sarıkamış Şehitleri’nin 111. Yılı Anma Programı'nın Planlama ve Koordinasyon Toplantısı, Kaymakam Enis Aslantatar başkanlığında gerçekleştirildi. Her yıl binlerce vatandaşın "Şüheda’nın İzinde" buluştuğu program öncesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri Kaymakamlık koordinesinde bir araya geldi.

Gündemde güvenlik, ulaşım ve sağlık vardı

Toplantıda etkinliklerin güvenliği, ulaşım planlaması, sağlık hizmetleri ve katılımcıların ağırlanmasına ilişkin düzenlemeler öncelikli başlıklar olarak ele alındı. Özellikle anma yürüyüşü parkuru üzerinde uygulanacak önlemler ve olumsuz hava koşullarına karşı alınacak tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Parkur, ikram ve görev dağılımı

Görüşmelerde, yürüyüşün başlayacağı Kızılçubuk mevkisi ile ilgili düzenlemeler, katılımcılara sunulacak ikramlar ve konaklama kapasitelerinin gözden geçirilmesi gündeme geldi. Zorlu kış şartlarına karşı ise UMKE, AFAD, polis ve jandarma ekiplerinin görev dağılımı ve koordinasyonu detaylandırıldı.

Kaymakam Enis Aslantatar, toplantıda Sarıkamış ruhunun en iyi şekilde yansıtılması ve Türkiye’nin dört bir yanından gelecek misafirlerin güvenli, sağlıklı koşullarda ağırlanması için tüm birimlerin teyakkuzda olduğunu vurguladı. Yapılan değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.

