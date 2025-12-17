DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,15 0,12%
ALTIN
5.952,5 -0,57%
BITCOIN
3.737.795,56 0,2%

Sarıkamış’ta Anma Öncesi Kritik Toplantı: 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' Hazırlıkları

Kaymakam Enis Aslantatar başkanlığında, 3-4 Ocak 2026 tarihlerindeki 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' anma programı için güvenlik, ulaşım, sağlık ve lojistik planları gözden geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 16:36
Sarıkamış’ta Anma Öncesi Kritik Toplantı: 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' Hazırlıkları

Sarıkamış’ta anma öncesi kritik planlama toplantısı

3-4 Ocak 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" Sarıkamış Şehitleri’nin 111. Yılı Anma Programı'nın Planlama ve Koordinasyon Toplantısı, Kaymakam Enis Aslantatar başkanlığında gerçekleştirildi. Her yıl binlerce vatandaşın "Şüheda’nın İzinde" buluştuğu program öncesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri Kaymakamlık koordinesinde bir araya geldi.

Gündemde güvenlik, ulaşım ve sağlık vardı

Toplantıda etkinliklerin güvenliği, ulaşım planlaması, sağlık hizmetleri ve katılımcıların ağırlanmasına ilişkin düzenlemeler öncelikli başlıklar olarak ele alındı. Özellikle anma yürüyüşü parkuru üzerinde uygulanacak önlemler ve olumsuz hava koşullarına karşı alınacak tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Parkur, ikram ve görev dağılımı

Görüşmelerde, yürüyüşün başlayacağı Kızılçubuk mevkisi ile ilgili düzenlemeler, katılımcılara sunulacak ikramlar ve konaklama kapasitelerinin gözden geçirilmesi gündeme geldi. Zorlu kış şartlarına karşı ise UMKE, AFAD, polis ve jandarma ekiplerinin görev dağılımı ve koordinasyonu detaylandırıldı.

Kaymakam Enis Aslantatar, toplantıda Sarıkamış ruhunun en iyi şekilde yansıtılması ve Türkiye’nin dört bir yanından gelecek misafirlerin güvenli, sağlıklı koşullarda ağırlanması için tüm birimlerin teyakkuzda olduğunu vurguladı. Yapılan değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.

SARIKAMIŞ’TA ANMA ÖNCESİ KRİTİK TOPLANTI: "TÜRKİYE ŞEHİTLERİYLE YÜRÜYOR"(KARS-İHA)

SARIKAMIŞ’TA ANMA ÖNCESİ KRİTİK TOPLANTI: "TÜRKİYE ŞEHİTLERİYLE YÜRÜYOR"(KARS-İHA)

SARIKAMIŞ’TA ANMA ÖNCESİ KRİTİK TOPLANTI: "TÜRKİYE ŞEHİTLERİYLE YÜRÜYOR"(KARS-İHA)

İLGİLİ HABERLER

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş Belediyesi'nden İkinci Sınıf Öğrencilerine Afet Bilinci Eğitimi
2
Dijital Miras: Sosyal Medya Hesapları ve Kripto Varlıklar Miras Kalabilir
3
Güllü'nün Kardeşleri Yeğenleri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
4
Başkan Öztürk'ün Kayınvalidesi Meryem Hatice Köse Uğurlandı
5
Bilecik'te Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren 18 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı
6
Muş’ta 'Adımlarla Keşfet' 6'ncı Rotada: Bayrak Tepe'de Doğa Yürüyüşü
7
Samsun Büyükşehir'den 2025'te 25 bin 700 Yaşlıya Kapsamlı Hizmet

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi