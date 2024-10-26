Sarıkamış'ta Bozayılar Çöp Bidonlarına Akın Etti

Sarıkamış'ta Bozayılar Yiyecek Arayışında

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, havaların soğumasıyla birlikte ormandan inen bozayılar, ilçe merkezinde çöp konteynerlerini devirmeye başladı.

Ormandan Çöp Bidonlarına

İlçedeki ormanlık alanlarda yiyecek bulmakta zorluk çeken bozayılar, kış uykusuna hazırlık döneminde, çöp konteynerlerinden buldukları yiyeceklerle karnını doyuruyor. Sarıkamış’ın 2200-2800 rakımlı sarıçam ağaçlarının çoğunlukta olduğu ormanlarında yaşayan bozayılar, ilçe merkezine gelerek bu alışkanlıklarını sürdürüyorlar.

Yerel Halkın Endişeleri

Sarıkamış TOKİ konutları sakinlerinden Şenay Vanlı, havaların soğumasıyla ayıların daha sık göründüğünü belirtti. Vanlı, "Havalar soğuk olduğu için ormanda yiyecek bulamıyorlar. Buraya gelip çöp bidonlarını devirerek yiyecek arıyorlar, ama bu durum tehlike arz ediyor ve insanlara saldırma ihtimalleri var," dedi.

Diğer bir sakin Gökhan Karadağ ise, bozayıların akşamları ikişerli, üçerli gruplar halinde mahalleye geldiğini ifade etti. Karadağ, "Akşamları geç saatlerde mahallede gezmemiz mümkün değil. Kış yaklaşıyor, bu nedenle hayvanlar orman içinde gıda bulamadığı için çöplere yöneliyorlar," şeklinde konuştu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda yiyecek bulmakta zorlanan bozayılar, havalar soğuyunca ilçe merkezine inerek yiyecek aradı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda yiyecek bulmakta zorlanan bozayılar, havalar soğuyunca ilçe merkezine inerek yiyecek aradı.