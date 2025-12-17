DOLAR
Sarıkamış'ta Kayak Sezonu Başladı — Kristal Kar ve 60 cm Pistler

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 'kristal kar' kalitesiyle kaplı pistler sezonun ilk ziyaretçilerini ağırlıyor; kar kalınlığı bazı noktalarda 60 santimetreye ulaştı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 16:36
Sezonun ilk misafirleri bembeyaz pistlerde

Sarıkamış Kayak Merkezi, kış turizminin göz bebeği olarak bilinen ve dünyaca ünlü 'kristal kar' kalitesiyle dikkat çeken Sarıçam ormanları arasında uzanan pistlerinde sezonun ilk misafirlerini ağırlamaya başladı.

Son günlerde etkili olan kar yağışıyla pistlerdeki kar kalınlığı yer yer 60 santimetreye ulaştı. Sezon açılışına saatler kala kayakseverler, pistlerde gönüllerince kaymanın keyfini sürdü.

Nesim Gök sezonu açtıklarını belirterek, 'Sezonu açtım, pist çok güzel, hava güzel, 60-20 santim kar var. Çok eğleniyoruz, umarım tüm kış böyle devam eder' dedi.

Sarıkamış, kristal karı ve eşsiz doğasıyla bu kış da Türkiye'nin tercih edilen kış rotası olmaya hazırlanıyor. Açılış öncesi pistlere çıkanlar güneşli havada kayak yaparak eğlendi. Sarıkamış Kayak Merkezinin resmi açılışı ise bugün saat 17.00'de protokol üyelerinin katılımıyla yapılacak.

(IÇ-AT)

Sarıkamış’ta kayak heyecanı başladı

Sarıkamış’ta kayak heyecanı başladı

