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Sarıyer'de bir kişiyi 57 bin avro dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Sarıyer'de internet üzerinden satışını gerçekleştirdiği 57 bin avro değerindeki ürünü göndermeyerek bir kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 10:49
Sarıyer'de bir kişiyi 57 bin avro dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de internet üzerinden satışını gerçekleştirdiği 57 bin avro değerindeki ürünü göndermeyerek bir kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, M.Ö'nün 18 Nisan'da yedek parça almak için 57 bin avro ödediği bir şirketin ürününü göndermediği yönünde yaptığı şikayeti üzerine çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede, M.Ö'nün yedek parça almak için internet üzerinden uluslararası bir firmayla iletişime geçtiği, düzenlenen sözleşme kapsamında şirket hesabına 57 bin avro gönderdiği ancak karşılığında vaadedilen parçaların gönderilmediği tespit edildi.

Söz konusu işlemi yaptığı belirlenen şirket yetkilisi Y.K.O. (41) 16 Temmuz'da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamada, zanlının geçmiş dönemde Dubai'de faaliyet gösteren Türk bir firmanın dolandırılması konusunun da şüphelisi olduğu saptandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Y.K.O, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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