Sarıyer'de Çöken Yol Trafiğe Kapandı

Sarıyer'de Gece Gelen Felaket: Eski Büyükdere Caddesi Çöktü

Sarıyer, Maslak'ta gece saatlerinde meydana gelen çökme olayı, bölgedeki Eski Büyükdere Caddesi'ni trafiğe kapattı. Çökme, bir inşaat sahasının hemen yanı başında gerçekleşti.

Hızla olay yerine intikal eden itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri, yolun iki şeridinde oluşan çukurun etrafını şeritlerle çevirerek bölgeyi güvence altına aldı. Ayrıca, dikkatli olunması için uyarı levhaları yerleştirildi.

Çukurda küçük çaplı bir patlama meydana gelmesi üzerine İGDAŞ ekipleri, doğal gaz akışını tedbiren kesti. Şu anda trafiğe kapalı olan caddede, ekiplerin çalışmaları devam etmekte.

Sarıyer'de gece saatlerinde çökme meydana gelen Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı.

Sarıyer'de gece saatlerinde çökme meydana gelen Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı.