Sarıyer'de Denizde Gizemli Ceset Bulundu

Sarıyer'de Denizde Sıra Dışı Bir Olay

Sarıyer'de, Yeniköy İskelesi yakınlarında denizde bir ceset bulundu. Olay, iskele önlerinde dolaşan vatandaşların dikkatini çekmesiyle baş gösterdi. Durumu hemen yetkililere bildiren vatandaşlar, polisi alarma geçirdi.

Olay Yerinde Kritik Çalışmalar

Bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, durumu kontrol altına alarak Sahil Güvenlik ekiplerini olay yerine davet etti. Sahil Güvenlik, cesedi denizden çıkartmak için gerekli işlemleri gerçekleştirdi.

Adli süreç açısından önemli bir gelişme yaşandı ve ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu bölgede detaylı araştırmalar yaptı.

Polisin olayla ilgili başlattığı araştırma sürmekte olup, olayın nedenine dair bilgiler henüz netlik kazanmış değil.

Sarıyer'de, iskele yakınlarında denizde ceset bulundu. Yeniköy İskelesi önlerinde ceset olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Sarıyer'de, iskele yakınlarında denizde ceset bulundu. Yeniköy İskelesi önlerinde ceset olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.