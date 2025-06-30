Sarıyer'de Denizden Kaybolan İki Genç İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Sarıyer'de Kaybolan İki Genç İçin Arama Çalışmaları İkinci Güne Girdi

Sarıyer'de denize girdikten sonra kaybolan 22 yaşındaki Sedat Yağız ve 18 yaşındaki Enes Açıkça için arama çalışmaları, ikinci gününde helikopter ve dron destekli olarak sürdürülüyor.

Kısırkaya'daki plajda dünü geçiren gençler, denize girdikten kısa bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Gece verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başlatılan arama çalışmaları kapsamında, Sahil Güvenlik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kıyı emniyeti, jandarma ve itfaiye ekipleri de görev alıyor.

Dalgıçlar su altında arama gerçekleştirmekte, aynı zamanda botlarla su yüzeyi ve kıyı sürekli olarak teknolojik cihazlarla taranmakta.

Bölgedeki arama çalışmalarına, Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı da katılarak süreci yakından takip ediyor. Denizde kaybolan gençlerin aileleri de bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.

Sarıyer'de, denize girdikten sonra kaybolan 2 genci arama çalışmaları ikinci gününde helikopter ve dron destekli sürdürülüyor.

Sarıyer'de, denize girdikten sonra kaybolan 2 genci arama çalışmaları ikinci gününde helikopter ve dron destekli sürdürülüyor.