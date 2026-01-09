Sarıyer'de Devrilen Deniz Feneri Dronla Görüntülendi

Sarıyer Kireçburnu'nda dün etkili lodos, yaklaşık 10 metrelik deniz fenerinin devrilmesine neden oldu; yapı dronla görüntülendi, olayda yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 11:57
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:01
Sarıyer'de Devrilen Deniz Feneri Dronla Görüntülendi

Sarıyer'de Devrilen Deniz Feneri Dronla Görüntülendi

Kireçburnu Sahilinde 10 metre yüksekliğindeki yapı fırtınada devrildi

İstanbul Sarıyer'de dün etkili olan şiddetli lodos, megakentte birçok olumsuzluğa yol açtı. Zaman zaman saatte 80 kilometre hıza ulaşan rüzgar, Sarıyer Kireçburnu Sahil bölgesinde bulunan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki deniz fenerinin yerinden sökülerek denize devrilmesine neden oldu.

Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Henüz kaldırılmayan deniz feneri, olay yerini inceleyen ekiplerin bilgisi dahilinde dronla görüntülendi.

Yıkılan deniz fenerini görünce üzüldük

Sahilde yürüyüş yapan Tarık Görür, 'Dün lodostan dolayı yürüyüşe çıkamamıştım. Deniz fenerinin devrilmesini dün haberlerde gördük ve üzüldük. Bu sabah yürüyüşe geldiğimizde hala burada olduğunu görünce tekrar üzüldük. Deniz feneri gemilerin güvenliğini sağlamak için gemilere yol gösteren bir yapı. Bugünden sonra havalar daha çok bozacak. Bir an önce ekiplerin müdahale etmesi gerekiyor. Dünle bugünün havası arasında yüzde 100 fark var. Önümüzdeki günler hava daha çok bozacağı için İstanbulluları yeni bir macera bekliyor' dedi.

İSTANBUL’ DA DÜN ETKİLİ OLAN LODOS‘A DAYANAMAYARAK DEVRİLEN DENİZ FENERİ DRONE İLE HAVADAN...

İSTANBUL’ DA DÜN ETKİLİ OLAN LODOS‘A DAYANAMAYARAK DEVRİLEN DENİZ FENERİ DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

İSTANBUL’ DA DÜN ETKİLİ OLAN LODOS‘A DAYANAMAYARAK DEVRİLEN DENİZ FENERİ DRONE İLE HAVADAN...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de 16 okul yıkım kararı: Tahliye ve taşınma başladı
2
Didim Belediyesi Fırtına Alarmında: Ekipler Sahada
3
Kocasinan'da Dost Market ve Dost Mağaza: Sevgi Puanlarıyla Ücretsiz Alışveriş
4
HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
5
Vali Toros: Mersin, potansiyeli ve gücüyle çok kıymetli bir şehir
6
Gaziosmanpaşa'dan Gazetecilere Su Kemeri Sosyal Tesisi'nde yüzde 50 indirim
7
Germencik Belediyesi 2026'da 35 Sokak Hayvanını Kısırlaştırdı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları