Sarıyer'de Devrilen Deniz Feneri Dronla Görüntülendi

Kireçburnu Sahilinde 10 metre yüksekliğindeki yapı fırtınada devrildi

İstanbul Sarıyer'de dün etkili olan şiddetli lodos, megakentte birçok olumsuzluğa yol açtı. Zaman zaman saatte 80 kilometre hıza ulaşan rüzgar, Sarıyer Kireçburnu Sahil bölgesinde bulunan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki deniz fenerinin yerinden sökülerek denize devrilmesine neden oldu.

Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Henüz kaldırılmayan deniz feneri, olay yerini inceleyen ekiplerin bilgisi dahilinde dronla görüntülendi.

Yıkılan deniz fenerini görünce üzüldük

Sahilde yürüyüş yapan Tarık Görür, 'Dün lodostan dolayı yürüyüşe çıkamamıştım. Deniz fenerinin devrilmesini dün haberlerde gördük ve üzüldük. Bu sabah yürüyüşe geldiğimizde hala burada olduğunu görünce tekrar üzüldük. Deniz feneri gemilerin güvenliğini sağlamak için gemilere yol gösteren bir yapı. Bugünden sonra havalar daha çok bozacak. Bir an önce ekiplerin müdahale etmesi gerekiyor. Dünle bugünün havası arasında yüzde 100 fark var. Önümüzdeki günler hava daha çok bozacağı için İstanbulluları yeni bir macera bekliyor' dedi.

