Sarıyer'de Eski Topçu Karakolu'nda Yangın: 11 Kişi Gözaltına Alındı

Sarıyer'de Eski Topçu Karakolu'nda Yangın Çıktı

Sarıyer'in Büyükdere Mahallesi'ndeki eski Topçu Karakolu binasında, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 3 katlı ahşap binanın alevler içinde kalması, çevrede büyük bir paniğe neden oldu.

Olay Yerine Hızla Müdahale Edildi

Yangın ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızlıca sevk edildi. Olay bölgelerinde güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf etti.

Yangın Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ekiplerinin elde ettiği başarıyla yangın söndürüldü, ancak bina kullanılamaz hale geldi.

Yangının Nedeni Açıklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının çıkış nedenine dair yaptıkları incelemelerde rap müzik yapan Barış Koçak ve 10 arkadaşının klip çekimi için eski karakol binasında toplandığını tespit etti. Gruptakilerin, içtikleri sigara izmaritlerini yere atarak mekânı terk ettikleri belirlendi.

Gözaltına Alma Süreci

Ekiplere göre, yangının sigara izmaritinden kaynaklandığı değerlendirilerek, Barış Koçak'ın da içinde bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.