Sarıyer'de Evinin Hırsızlığını Yapan Zanlı Tutuklandı

Sarıyer'de, bir evden gerçekleştirilen hırsızlık olayı büyük yankı uyandırdı. Olayda 2. Abdülhamid'in kızı Ulviye Sultan'dan kalma pırlanta işlemeli altın bilezik, iki yüzük, bir küpe, çanta, giysi ve çeşitli eşyaların çalındığı belirlendi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 15 Mart günü Poligon Mahallesi Sarıyer Caddesi'ndeki bir sitede meydana gelen hırsızlıkla ilgili olarak detaylı bir çalışma başlattı. Yapılan incelemede, toplamda 11 milyon 650 bin lira değerinde eşyaya ulaşıldı.

Ev sahibi M.E.E, evde çalışmakta olan T.Ç'nin (43) haftada bir gün izinli olduğu günlerde, eşyaları tek tek çaldığını söyledi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı.

Çalınan eşyaları internette bir uygulama üzerinden sattığı belirlenen S.N.Ş (23), Esenyurt'ta yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada toplamda 79 çanta, giysi ve ev eşyası ele geçirildi. Ayrıca, 20 parça giysi ve çanta İzmir'de de bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından T.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kızı S.N.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu olayın ardından hırsızlıkta kullanılan yöntemlerin araştırılmasına devam ediliyor.

Sarıyer'de, bir evden pırlanta işlemeli altın bilezik, 2 yüzük, 1 küpe, çanta, giysi ve bazı eşyaların çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.