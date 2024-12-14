Sarıyer'de Feci Kaza: 4 Yaralı

Sarıyer'de meydana gelen kazada, bir otomobil refüje çıkarak demir korkuluklara çarptı ve bu talihsiz olayda 4 kişi yaralandı. Olay, Maslak Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametinde gerçekleşti.

34 YK 8500 plakalı otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak korkuluklara çarptı.

Kaza sonrası bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alarak tek şeridi trafiğe kapattı. İtfaiye ekibi, kazada yaralanan 4 kişiyi araçtan çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Yaralılar, hızlı bir şekilde çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından kapatılan şerit yeniden trafiğe açıldı.

Sarıyer’de refüje çıkan otomobilin demir korkuluklara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.