Sarıyer’de Metruk Binada Yangın: Gökyüzünü Duman Kapladı

Sarıyer’de metruk bir binada yangın çıktı; yoğun duman gökyüzünü kapladı. Olayla ilgili gelişmeler ve yetkili açıklamaları bekleniyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 14:10
Sarıyer ilçesinde bulunan metruk bir binada yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler ve yoğun duman, çevrede büyük paniğe yol açtı; gökyüzü dumanla kaplandı.

Olayın Seyri

Yangının çıktığı binadan yükselen duman geniş bir alanı etkiledi. Bölgedeki görüntülerde, yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ve çevrede yaşayanların rahatsızlandığı görüldü.

Yetkililer ve Beklenen Açıklamalar

Olayla ilgili olarak resmi kurumların ve yetkililerin değerlendirmeleri bekleniyor. Yangının çıkış nedeni, müdahale çalışmaları ve olası zayiat hakkında net bilgilerin yetkililerce paylaşılması bekleniyor.

Vatandaşlara uyarı: Yangın bölgesine yaklaşılmaması, yetkililerin yönlendirmelerine uyulması ve güvenli mesafenin korunması önem taşıyor.

