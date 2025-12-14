Sarıyer'de Oto Tamirhane Deposunda Yangın: Depo Kullanılamaz Hale Geldi

Sarıyer'de oto tamirhane deposunda yangın paniği

Olay yerinde yoğun müdahale ve geniş güvenlik önlemleri

Sarıyer'in Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir oto tamirhanesinin malzeme deposunda çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. Saat 12.30 civarında başlayan olayda, depoda bulunan sprey boyadan kaynaklı çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının nedenine ilişkin polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Olay nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, depo içerisinde kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

İtfaiye müdahalesi sonrası yapılan ilk tespitlere göre tamirhane deposu kullanılamaz hale geldi ve hasarın boyutu yetkililerce değerlendiriliyor. Polis, yangının çıkış nedenini netleştirmek için incelemelerine devam ediyor.

