Sarıyer'de Otoparktaki Araçlar Su Altında Kaldı

Sarıyer'de yoğun yağış sonrası otoparktaki çok sayıda yeni araç su altında kaldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 15:32
Sarıyer'de Otoparktaki Araçlar Su Altında Kaldı

Sarıyer'de Otoparktaki Araçlar Su Altında Kaldı

Sarıyer'de meydana gelen yoğun yağış, bir otoparktaki birçok yeni aracı su altında bıraktı. Olay anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Aşırı Yağışlar Sonrası Otoparkta Su Baskını

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, Ayazağa Cendere Caddesi'nde bulunan bir otoparktaki araçları etkiledi. Çok sayıda aracın su altında kaldığı bu olay, cep telefonları ile kaydedildi.

Su Tahliyesi İçin İş Makinesi Görevlendirildi

Olayın ardından, otoparkta biriken suyun tahliyesi için iş makinesi gönderildi. Bu sayede su, kısa sürede tahliye edilerek araçların daha fazla zarar görmesi engellendi.

Görüntülerde, çoğunlukla yeni olduğu görülen araçların sulardaki hali dikkat çekti. Bu manzara, Sarıyer'de yoğun yağışların ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Abbas ve Lammy Ramallah’ta Kritik Görüşme Gerçekleştirdi
2
Başbakan Scholz, Bielefeld'de Filistin Destekçisi Aktivist Tarafından Protesto Edildi
3
Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda Yangın Paniği
4
Myanmar'da Heyelan Faciası: 12 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Kırklareli'nde Kar Küreme Aracı Devrildi: 2 Yaralı
6
Arıkan Otel Davasında Karar: 14 Ölü, 2 Sanığa Hapis Cezası
7
Kırşehir'de Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayati Tehlike Altında

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı