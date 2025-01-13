Sarıyer'de Otoparktaki Araçlar Su Altında Kaldı

Sarıyer'de meydana gelen yoğun yağış, bir otoparktaki birçok yeni aracı su altında bıraktı. Olay anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Aşırı Yağışlar Sonrası Otoparkta Su Baskını

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, Ayazağa Cendere Caddesi'nde bulunan bir otoparktaki araçları etkiledi. Çok sayıda aracın su altında kaldığı bu olay, cep telefonları ile kaydedildi.

Su Tahliyesi İçin İş Makinesi Görevlendirildi

Olayın ardından, otoparkta biriken suyun tahliyesi için iş makinesi gönderildi. Bu sayede su, kısa sürede tahliye edilerek araçların daha fazla zarar görmesi engellendi.

Görüntülerde, çoğunlukla yeni olduğu görülen araçların sulardaki hali dikkat çekti. Bu manzara, Sarıyer'de yoğun yağışların ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi.