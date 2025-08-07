DOLAR
Sarıyer'de Ters Dönen Araçta Sürücü Yaralandı

Sarıyer'de bir otomobil refüje çarparak ters döndü, sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 10:46
Sarıyer'de Ters Dönen Araçta Sürücü Yaralandı

Sarıyer'de, refüje çarparak ters dönen bir otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay, Poligon Mahallesi Sarıyer Caddesi'nde meydana geldi.

Miraç B. tarafından kullanılan 34 JBU 22 plakalı otomobil, İstinye yönüne seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüje çarptı ve takla attı. Kaza sonrasında yaralanan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan kurtulmayı başardı.

Olayın ardından hemen ihbar yapılması üzerine, bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelir sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye götürdü.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

