Sarıyer'deki Cinayet Olayında Şüpheli Yakalandı

Sarıyer'de Silahlı Cinayet

Sarıyer'de bir kişinin, işlettiği tamirhanenin önünde silahla öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye çıkarıldı.

Olayın Ayrıntıları

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Eylül tarihinde Sarıyer Huzur Mahallesi'nde meydana gelen cinayetle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Olayda, 54 yaşındaki İlhan G., iş yerinin önünde otururken silahla başından vurularak hayatını kaybetti.

Şüphelinin Kimliği ve Yakalanması

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu olay anında üzerinde gri kapüşonlu bir kıyafet bulunan bir şahsın iş yerine gittiği ve İlhan G.'ye ateş açarak olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Yapılan titiz çalışma sonucunda, kimliği belirlenen zanlı M.A.D. (41), Başakşehir'de yakalandı.

Olayda Kullanılan Silah Bulundu

Şüphelinin tamirhaneye giderken kullandığı aracın yapılması sırasında olayda kullanılan silah ele geçirildi. Ayrıca, M.A.D. ile İlhan G. arasında "müşteri çalma" nedeniyle daha önce yaşanan bir tartışmanın olduğu ve aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

M.A.D.'nin polisteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği bildirildi.