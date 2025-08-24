DOLAR
Sarıyer Zekeriyaköy'de Orman Yangını Helikopter Destekli Müdahaleyle Söndürüldü

Sarıyer Zekeriyaköy'de çıkan orman yangını, polis, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 14:55
Güncelleme: Yangının söndürüldüğü bilgisi eklendi

Zekeriyaköy'de ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangına, ekipler hızla müdahale etti. Olay yerine sevk edilen birimler, yangını kontrol altına almak için koordineli çalışma yürüttü.

Polis, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi; yangına karadan itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü araçlarıyla müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarına ayrıca helikopter ile havadan destek sağlandı. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma ve soğutma çalışmaları bölgede devam ediyor.

