Sarıyer Zekeriyaköy'de Orman Yangını Helikopter Destekli Müdahaleyle Söndürüldü

Güncelleme: Yangının söndürüldüğü bilgisi eklendi

Zekeriyaköy'de ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangına, ekipler hızla müdahale etti. Olay yerine sevk edilen birimler, yangını kontrol altına almak için koordineli çalışma yürüttü.

Polis, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi; yangına karadan itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü araçlarıyla müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarına ayrıca helikopter ile havadan destek sağlandı. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma ve soğutma çalışmaları bölgede devam ediyor.