Şarkışla'da 6 Evden Hırsızlık İddiası: 3 Gözaltı, 2 Tutuklandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 6 evden hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan H.M.Y., E.Ç. ve Ö.Ç.'den H.M.Y. ile Ö.Ç. tutuklandı; çok sayıda çalıntı eşya ve 309 fişek ele geçirildi.