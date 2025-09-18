Şarkışla'da 6 Evden Hırsızlık İddiası: 3 Gözaltı, 2 Tutuklandı

Şarkışla'da 6 evden hırsızlık iddiası: 3 gözaltı, 2 tutuklama
Emniyet ve jandarma ortak operasyonu sonucu yakalandılar
Şivas'ın Şarkışla ilçesinde, farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmada, Şarkışla Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri koordineli çalışma başlattı.
Soruşturmayı yürüten Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapılan tespitler sonucu, şüphelilerin H.M.Y., E.Ç. ve Ö.Ç. olduğu belirlendi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda, jandarma bölgesinde ayrıca 4 evden hırsızlık yapıldığı saptanan zanlılar yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde gerçekleştirilen aramalarda, çok sayıda çalıntı malzeme ile 309 tabanca fişeği ele geçirildi.
Savcılık işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.M.Y. ile Ö.Ç., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı; E.Ç. ise serbest bırakıldı.