Şarkışla'da 6 Evden Hırsızlık İddiası: 3 Gözaltı, 2 Tutuklandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 6 evden hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan H.M.Y., E.Ç. ve Ö.Ç.'den H.M.Y. ile Ö.Ç. tutuklandı; çok sayıda çalıntı eşya ve 309 fişek ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 11:59
Şarkışla'da 6 Evden Hırsızlık İddiası: 3 Gözaltı, 2 Tutuklandı

Şarkışla'da 6 evden hırsızlık iddiası: 3 gözaltı, 2 tutuklama

Emniyet ve jandarma ortak operasyonu sonucu yakalandılar

Şivas'ın Şarkışla ilçesinde, farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmada, Şarkışla Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri koordineli çalışma başlattı.

Soruşturmayı yürüten Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapılan tespitler sonucu, şüphelilerin H.M.Y., E.Ç. ve Ö.Ç. olduğu belirlendi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda, jandarma bölgesinde ayrıca 4 evden hırsızlık yapıldığı saptanan zanlılar yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde gerçekleştirilen aramalarda, çok sayıda çalıntı malzeme ile 309 tabanca fişeği ele geçirildi.

Savcılık işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.M.Y. ile Ö.Ç., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı; E.Ç. ise serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Kumluca'da UTV Kazası: Sürücü Doğan Can Çetin Hayatını Kaybetti
2
Aksaray'da vidanjör devrildi: sürücü Muharrem Çağlak hayatını kaybetti
3
Bayrampaşa'da Çocuğa Otomobil Çarptı — Kaza Güvenlik Kamerasında
4
BM Raporu: İsrail İçin Soykırım İddiası ve UAD-UCM’ye Etkisi
5
Kırgızistan Meclisinin Feshi İçin İmza Toplanıyor: Turgunbekuulu Açıklama Yaptı
6
Türk Kızılay Bursa'da 10 Bin Fidan İçin Kampanya Başlattı

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)