Sarkozy 'Libya davası'nda suç örgütü kurmaktan mahkum edildi

Paris Mahkemesi kararını verdi, ceza bekleniyor

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzluk dahil dört farklı suçtan yargılandığı Libya davasında suç örgütü kurmaktan mahkum edildi. Mahkeme, Sarkozy'nin diğer iddialar olan pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı suçlarını işlemediğine hükmetti.

Yerel saatle 10.00'da başlayan duruşma devam ediyor ve mahkemenin Sarkozy'ye vereceği cezanın açıklanması bekleniyor. Paris Savcılığı, davada eski Cumhurbaşkanı ve 11 kişi için Sarkozy hakkında 7 yıl hapis talep etmişti.

Sarkozy, 10 yılı aşkın süredir devam eden soruşturma sonrası yılbaşında açılan davada başından beri yöneltilen suçlamaları reddetti. Davada kilit tanık olarak görülen Fransız-Lübnan kökenli iş insanı Ziad Takieddine, 23 Eylül'de Beyrut'ta hayatını kaybetmişti.

Dava tarihçesi ve iddialar

Sarkozy, 2007-2012 yıllarında Fransa Cumhurbaşkanlığı yaptı. İddialara göre, 2007 cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için o dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldı. Sarkozy'nin 2006 sonu ile 2007 başında seçim kampanyasında Libya yönetiminden 50 milyon avro aldığı öne sürülüyor.

Olayın ardından 2013'te ön soruşturma açıldı. Sarkozy, 21 Mart 2018'de Paris'te gözaltına alındı ve ardından hakkında 'seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlamak, yolsuzluk yapmak ve Libya kamu fonlarını gizlemek' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Davada tanık konumunda olan Ziad Takieddine'nin de 2006 sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiği iddia edilmiş; Takieddine önce Sarkozy'nin Libya'dan finansman aldığını savunurken, 2020'de ifadelerini değiştirip aksini iddia etmişti. Mahkeme, Sarkozy'nin Takieddine'ye aleyhindeki suçlamaları çekmesi için en az 8 kişi aracılığıyla baskı yaptığı ve bunun için 608 bin avro harcadığı şüphesini de dosyada değerlendirdi.

Duruşma sürüyor; mahkemenin nihai ceza kararının açıklanması bekleniyor.