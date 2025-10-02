Sarkozy'ye 'yargıyı itibarsızlaştırma' gerekçesiyle avukatlardan şikayet

Yaklaşık 20 avukat, Paris Ceza Mahkemesi kararını eleştiren Nicolas Sarkozy hakkında "yargıyı itibarsızlaştırmak" gerekçesiyle şikayette bulundu.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 09:58
Sarkozy'ye 'yargıyı itibarsızlaştırma' gerekçesiyle avukatlardan şikayet

Sarkozy'ye "yargıyı itibarsızlaştırma" suçlamasıyla şikayet

Avukatlar, 25 Eylül kararını eleştiren eski Cumhurbaşkanı hakkında harekete geçti

Fransa'da yaklaşık 20 avukat, Paris Ceza Mahkemesinin 25 Eylül tarihli kararını eleştiren eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında, "yargıyı itibarsızlaştırmak" ve "halkın adalet sistemine olan güvenini zedelemek" gerekçeleriyle şikayette bulundu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, söz konusu şikayet, mahkemenin Sarkozy'yi suç örgütü kurmaktan mahkum ederek 5 yıl hapse çarptırması sonrasında geldi. Mahkeme, eski Cumhurbaşkanı hakkında diğer bazı suçlamalar olan pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı yönündeki suçlamaları işlemediğine hükmetmişti.

Paris Ceza Mahkemesinin kararının ardından JDD gazetesine verdiği röportajda Sarkozy, mahkemenin "hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal ettiğini" savunmuş ve kendisine yönelik "komplolara, karalamalara ve hakaretlere" boyun eğmeyeceğini belirtmişti. Bu açıklamalar, avukatların tepkisini artırdı ve şikayete yol açtı.

Sarkozy'nin temyiz yoluna gitme hakkı bulunurken, haberlerde cezanın birkaç ay içinde infaz edilmesi bekleniyor ifadesi yer aldı.

2007-2012 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanı olan Sarkozy hakkında, 2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyası için Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı iddiasıyla 2013'te soruşturma başlatılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Freni Arızalanan Kamyon 15 Araca Çarptı: 3 Yaralı
2
Ankara Başsavcılığı, İsrail'in 'Küresel Sumud' Filosu Saldırısını Resen Soruşturuyor
3
İsrail'in 'Küresel Sumud Filosu'na Saldırı Buenos Aires ve Bogota'da Protesto Edildi
4
Rüstem Paşa Camii Çini Motifleri Paneli İstanbul'da — 77.565 Yaprak İncelendi
5
Fransa'da Gölge Filoya Ait Tankerde 2 Kişi Gözaltına Alındı
6
Bolu'da Kamyonla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
7
2. İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı'nda Vefa Ödülü Hasan Nail Canat Adına Verildi

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat