Sarkozy'ye 'yargıyı itibarsızlaştırma' gerekçesiyle avukatlardan şikayet

Sarkozy'ye "yargıyı itibarsızlaştırma" suçlamasıyla şikayet

Avukatlar, 25 Eylül kararını eleştiren eski Cumhurbaşkanı hakkında harekete geçti

Fransa'da yaklaşık 20 avukat, Paris Ceza Mahkemesinin 25 Eylül tarihli kararını eleştiren eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında, "yargıyı itibarsızlaştırmak" ve "halkın adalet sistemine olan güvenini zedelemek" gerekçeleriyle şikayette bulundu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, söz konusu şikayet, mahkemenin Sarkozy'yi suç örgütü kurmaktan mahkum ederek 5 yıl hapse çarptırması sonrasında geldi. Mahkeme, eski Cumhurbaşkanı hakkında diğer bazı suçlamalar olan pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı yönündeki suçlamaları işlemediğine hükmetmişti.

Paris Ceza Mahkemesinin kararının ardından JDD gazetesine verdiği röportajda Sarkozy, mahkemenin "hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal ettiğini" savunmuş ve kendisine yönelik "komplolara, karalamalara ve hakaretlere" boyun eğmeyeceğini belirtmişti. Bu açıklamalar, avukatların tepkisini artırdı ve şikayete yol açtı.

Sarkozy'nin temyiz yoluna gitme hakkı bulunurken, haberlerde cezanın birkaç ay içinde infaz edilmesi bekleniyor ifadesi yer aldı.

2007-2012 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanı olan Sarkozy hakkında, 2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyası için Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı iddiasıyla 2013'te soruşturma başlatılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.