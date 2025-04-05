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Sarp Sınır Kapısı'nda 27 Bin Paket Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara Kartuşu Ele Geçirildi

Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda 27 bin paket gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 13:55
Sarp Sınır Kapısı'nda 27 Bin Paket Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara Kartuşu Ele Geçirildi

Sarp Sınır Kapısı'nda Büyük Kaçakçılık Operasyonu

Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen bir operasyonda 27 bin paket gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ele geçirildi. Olayda, şüpheli bir yabancı uyruklu tır sürücüsü gözaltına alındı.

Gözaltı ve Soruşturma Süreci

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurda giriş yapmak isteyen yabancı plakalı bir tırı risk analizi sonucu x-ray taramasına sevk etti. Tırda yapılan detaylı aramada, farklı bölmelere gizlenmiş olan gümrük kaçağı 27 bin paket elektronik sigara kartuşu tespit edildi.

Şüpheli tır sürücüsü, olaya ilişkin olarak gözaltına alındı ve soruşturma süreci devam ediyor.

Artvin'de, Sarp Sınır Kapısı'nda 27 bin paket gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ele...

Artvin'de, Sarp Sınır Kapısı'nda 27 bin paket gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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