Sarp Sınır Kapısı'nda Rekor Tır Geçişi Gerçekleşti

Sarp Sınır Kapısı'ndan Rekor Tır Geçişi Gerçekleşti

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan dün 1379 tırın geçiş yaptığı bildirildi. 546'sı giriş, 833'ü çıkış olmak üzere yapılan bu geçişler, bir günde kaydedilen en yüksek tır geçiş sayısı olarak tarihe geçti.

Gümrük Kontrollerinin Etkisi

Sarp Mülki İdare Amirliği'nden alınan bilgiye göre, Gürcistan'daki genel seçimlerden dolayı 20 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında gümrük kontrollerinin artırılması sebebiyle tır geçişlerinde azalma yaşanmıştı. Ancak bu durumun ardından geçişler normal seyrine döndü.

Son Durum Raporu

13 Kasım Çarşamba günü yapılan geçişlerle bölgede bir süredir devam eden tır yoğunluğunun azaldığı gözlemlendi. Ekim ayında günlük ortalamalar incelendiğinde, Sarp Sınır Kapısı'ndan 473 tır giriş, 625 tır çıkış yapıldığı görüldü. Kasım ayının 13 günlük ortalaması ise 504 giriş, 650 çıkış olarak kayıtlara geçti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.