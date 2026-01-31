Saruhanlı Şoförler Odası'nda Arif Bilek Üçüncü Kez Güven Tazeledi

Saruhanlı Şoförler Odası'nda Arif Bilek üçüncü kez başkanlığa seçildi

Tek listeyle gerçekleşen genel kurulda yönetim ve denetim kurulları belirlendi

Saruhanlı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın tek listeyle yapılan genel kurulunda mevcut başkan Arif Bilek, güven tazeleyerek üçüncü kez başkanlığa seçildi.

Toplantı, Saruhanlı Belediyesi Hüseyin Yaralı Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Genel kurula; Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cahit Güden, Saruhanlı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Kan, Saruhanlı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Emin Kenez, Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, Saruhanlı Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Erdem Kurt, Manisa Kamyoncular Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Fahrettin Baru ile esnaf oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Genel kurulun divan başkanlığını MESOB Başkanı Hasan Geriter, divan başkanvekilliğini ise Turgutlu Tenekeciler Odası Başkanı Faruk Ulaş yaptı. Genel kurulda ayrıca odada 25’inci ve 30’uncu yılını dolduran üyelere plaket takdim edildi.

Başkan Arif Bilek, genel kurula katılan herkese teşekkür ederek, genel kurulun Saruhanlı esnaf ve sanatkârlarına hayırlı olmasını diledi ve her zaman şoför esnafının yanında olduklarını belirtti.

Yönetim Kurulu asil üyeleri: Hasan Aydır, Resul Yağımlı, Ramazan Uzundal, Muharrem Göral, Mesut Akkaya ve Erhan Aktaş.

Yedek üyeler: İzzet Ermiş, Recep İçen, Şenol Ülgen, Osman Akman, Efkan Özdemir, İsmail Gedik ve Sedat Yaşar.

Denetim Kurulu asil üyeleri: Ümit Başkaya, Özgür Karakuzu ve Sadullah Kılınç. Denetim Kurulu yedek üyeleri: Özgür Sağlık, Fahri Koç ve İsa Pehlivan.

