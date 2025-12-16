DOLAR
Sason'da 4 Saatlik Karlı Zirve: Harrut Yaylası'na Tırmanış

Batman'ın Sason ilçesinde doğaseverler, Mereto Dağı eteklerindeki Harrut Yaylası'na karlı parkurda yaklaşık 4 saat süren tırmanış yaptı; manzara ve Meryem Ana Kilisesi öne çıktı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:14
Sason'da 4 Saatlik Karlı Zirve: Harrut Yaylası'na Tırmanış

Sason'da Harrut Yaylası'na karlı zirve tırmanışı

Batman'ın Sason ilçesinde, Mereto Dağı eteklerindeki Harrut Yaylası doğaseverleri karlı bir yürüyüşe davet etti. Çalışırlar köyünden başlayan grup, zorlu ve karlı parkurda yaklaşık 4 saatlik bir tırmanışın ardından, Mereto Dağı zirvesine yakın konumdaki yaylaya ulaştı.

Zorlu yürüyüşün ardından yaylaya varan doğaseverler, temiz havanın ve muhteşem manzaranın tadını çıkardı. Grup, yaylada bol bol fotoğraf çekerken, kar üzerinde pekmez yiyerek keyifli anlar yaşadı.

Katılımcıların değerlendirmeleri

Ramazan Doğan etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: “Doğa yürüyüşü için geldik. Şu ana kadar yaklaşık 13 bin adım attık ve Harrut Yaylası'nın üst tarafına ulaştık. Hava ve şartlar oldukça elverişli. Zirvede bulunan Meryem Ana Kilisesi de tamamlanmış durumda. Yapılan yol kar altında olsa da büyük bir kolaylık sağlıyor. Hem bahar aylarında hem de kış sezonunda mutlaka gelip görülmesi gereken yerlerden biri.”

İshat Turgut ise yoğun kar yağışına değinerek, “Mereto Dağı eteklerinde bulunan Harrut Yaylası'nda kar yürüyüşü yaptık. Yer yer diz boyunu aşan kar vardı. Şehrin gürültüsünden ve stresinden uzaklaşmak için doğa ve dağlar çok güzel bir alternatif. Herkese tavsiye ediyorum. Ancak gelirken çöplerimizi mutlaka yanımıza almalı, doğaya sahip çıkmalıyız.” dedi.

Ulaşım ve yol yenilemesi

Ramazan Gümüş yaylaya ulaşımın kolaylaştığını belirterek, “Mereto Dağı eteklerinde bulunan Harrut Yaylası'na 4 saatlik bir tırmanış gerçekleştirdik. Yer yer 15-30 santimetreyi bulan kar vardı. Manzara ve hava çok güzeldi. Eskiden olduğu gibi değil; yollar yenilenmiş durumda. Karın olduğu noktaya kadar araçla gidilebiliyor, sonrası yürüyüşle rahatça tamamlanıyor.” ifadelerini kullandı.

Davet

Etkinliğe katılan Emrah Akın ise mevsimin ilk karıyla zirve tırmanışını gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Mevsimin ilk karı Sason’a yağar yağmaz zirve tırmanışımızı yaptık. Yaklaşık 4 saatlik yürüyüşün ardından zirveye yakın bir noktaya ulaştık. Herkesi bu doğa harikasını görmeye davet ediyoruz.” dedi.

