SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Anadolu Ajansının 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında yer aldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 12:40
SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Anadolu Ajansının 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlik, medya dünyası için yılın en başarılı fotoğraflarını belirlemek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Başkan Altuğ'un bu yarıma katılımı, Sakarya'nın sosyal ve kültürel değerlerini tanıtma açısından da büyük önem taşıyor. Anadolu Ajansı'nın yaptığı bu tür organizasyonlar, yerel ve ulusal düzeyde önemli bir etki yaratma potansiyeline sahip.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, bölgedeki ticaretin ve sanayinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Akgün Altuğ'un katılımı, bu tür faaliyetlerin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Anadolu Ajansının (AA)...

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Anadolu Ajansının (AA)...

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

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