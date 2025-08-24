Savarona ile Boğaz geçişinde gençlerin duyguları

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı ile İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek görkemli geçiş törenine katılacak gençler duygularını anlattı. TCG Anadolu dahil Deniz Kuvvetleri'nin milli gemileriyle yapılacak bu törende Savarona, İstanbul'u selamlayacak.

Etkinlik ve program

Geçişe katılacak 13 üniversite öğrencisi, sabah saatlerinde Sarıyer'deki Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı iskelesinden Sahil Güvenlik botlarıyla yata bindi. Öğrencilere TCG Savarona'nın geçmişi, restorasyon süreci, diğer milli gemiler ve Boğaz'da gerçekleştirilecek geçit törenine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Gençler, milli gemilerin de yer aldığı geçit eğitimini de izledi ve yatta Atatürk'ün dinlendiği oda, kütüphane ve diğer alanları gezdi.

Gençlerin izlenimleri

Tayfun Işıkelekoğlu (İTÜ Elektronik Mühendisliği): Atatürk'ten bize kalan yadigarın, yeniden revize edilip, sunulması bizim için çok büyük bir şans.... Savarona'yı iskelede görünce kanımız kaynamaya başladı. İçine girdik, Atatürk'ün yattığı yatağı, çalışma masasını gördük. Toplantılarını yaptığı yerde bizi ağırladılar. Şu an Savarona'da seyrediyoruz. İTÜ'lü mühendis olarak bu kadar yerli ve milli gemimizi bir arada görmek çok önemli.

Rabia Nur Yıldız: Savarona yatının ilk ziyaretçilerinden olduğumuzu öğrendiğimde çok heyecanlandım. Özellikle Atatürk'ün çalışma masası çok dikkatimi çekti. Çok kıymetli ve güzel duruyordu. Donanmamızın güçlü varlığına ve milli teknoloji hamlesinin ihtişamına canlı şahitlik etmek çok gurur verici. Bu teknoloji hamlesine bizler de gelecek nesiller olarak katkı sağlayacağımıza inanıyorum.

Muhammet Berat Uyaroğlu: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu yatı restore edip kullanıma açtığı için teşekkür ediyorum. TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında da gerçekten bugün çok özel bir gün. Tarih geleceğimizi her zaman aydınlatıyor. Geçiş için çok heyecanlıyım.

Yusuf Kurşun: Savarona yatını görünce çok heyecanlandık. Atatürk'ün odasındaki birçok eşya beni etkiledi. Odanın çok ayrı bir kokusu vardı. Kitaplarını taşıdığı bavul da büyüklüğüyle buna nasıl önem verildiğini gösteriyor. Biz, geçişte katılımcı da olacağız aslında. Böyle bir yatın içinde olmak çok değişik bir his.

Geçidin önemi

Gençlerin ifadeleri, Savarona'nın tarihi ve restorasyonunun genç kuşak üzerinde yarattığı etkiyi ve milli teknoloji hamlesinin geleceğe dair umutlarını ortaya koyuyor. İstanbul Boğazı'ndaki bu anlamlı geçiş, hem denizcilik mirasının hem de gençlerin milli değerlere bağlılığının simgesi olarak öne çıkıyor.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Cumhuriyet'in kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatıyla İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek geçiş törenine katılacak gençler duygularını anlattı. Türk donanmasının seçkin platformlarının katılacağı görkemli bir geçit töreninde Savarona yatı, TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu Deniz Kuvvetlerinin milli gemileriyle İstanbul'u selamlayacak.