Savaş yeni bir bölgeye sıçradı: ABD üssünün vurulmasında 36 saat sonra Şam'a saldırı düzenlendi

İsrail'in Gazze'ye saldırdığı savaşın 115'inci gününde, Orta Doğu'da yeni bir noktaya gelindi.

Suriye'nin başkenti Şam'da bugün bir hava saldırısı yaşandığı, saldıranın İsrail olduğu belirtiliyor. Yerel medyada çıkan haberlere göre, Şam etrafındaki hava savunma sistemleri devreye girdi ama füze yine de isabet etti.

Saldırının olduğu yer, Şam'ın güneyindeki Seyyide Zeynep semti. Bu semt, daha yeni bir saldırıya tanık olmuştu. İsrail uçakları, 2022'nin bitimine yakın İran'ın Suriye'deki faaliyetlerini yöneten general Rıza Musevi'yi Seyyide Zeynep semtindeki evinde füzeyle vurmuştu.

Musevi'nin vurulması, Kasım Süleymani'den sonra Devrim Muhafızları'nın dış operasyonlar bölümü Kudüs Gücü'ne verilen en büyük zarardı. İsrail, birkaç gün önce de Şam'da toplanan Kudüs Gücü'nün istihbarat sorumlularını hedef aldı. İlk haberlere göre, saldırıda İran destekli milislerin de aralarında olduğu 7 kişi hayatını kaybetti. İran medyası, saldırının İran danışmanlık merkezine yönelik olduğunu duyurdu.

SAVAŞTA BU DEFA SURİYE HEDEF ALINDI

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki birkaç yere hava saldırısı yaptığı öne sürüldü. Suriye'deki haber ajansı SANA, askeri bir kaynağa dayanarak, Şam'ın güneyindeki bazı yerlerin, İsrail güçleri tarafından hava saldırısıyla vurulduğunu iddia etti.

Haberde, "Saldırıda hasar meydana geldi, birkaç sivil öldü ve yaralandı." denildi. İsrail yetkilileri ise saldırı hakkında yorum yapmadı.

Şam ve çevresindeki alanlarda Suriye ordusu ve İran yanlısı terörist gruplarla birlikte Lübnan Hizbullahı unsurları da var. İsrail, 2011'de Suriye'de çatışmalar başladığından beri, ara sıra İran yanlısı gruplara ve Suriye ordusunun askeri noktalarına saldırılar gerçekleştiriyor.