Savunma Sanayii Başkanından TUSAŞ'a Terör Saldırısına Tepki

TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısı

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Görgün, "Biriz ve birlikteyiz. TUSAŞ'ı hedef alan alçak terör saldırısının asıl hedefini çok iyi biliyoruz. Biz, milletimizin gücünü, desteğini alarak çıktığımız bu yoldan asla dönmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Vatanseverlik Mesajı

Başkan Görgün, şunları belirtti: "Şeref yoksunu hain saldırının asla amacına ulaşamayacağını, gece gündüz ülkesinin güvenliği için çalışan vatan evlatlarını asla yıldıramayacağını aziz milletimiz muhakkak bilmelidir."

Şehitler ve Gaziler İçin Dua

Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet; gazilerimize acil şifalar diliyorum." Bu açıklamalar, vatansever ruhu ve birlik olmanın önemini gözler önüne serdi.