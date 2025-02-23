Savunma Sanayisinde Yeni Dönem: Türkiye'nin 8x8 Zırhlı Aracı PARS ALPHA Tanıtıldı

FNSS, IDEX 2025'te PARS ALPHA'yı Tanıttı

Türk savunma sanayisinin çığır açan 8x8 zırhlı muharebe aracı PARS ALPHA, sahip olduğu 5. nesil yetenekleri ile dünya pazarında büyük heyecan yaratmaya hazırlanıyor. FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleşen IDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda aracın tanıtımını yaptı.

Yoğun İlgi ve Yeni Projeler

Kurt, IDEX'in savunma sektörü için önemli bir buluşma noktası olduğunu belirterek, bu yıl fuara olan ilgiyi vurguladı. "Dünyanın dört bir yanından savunma sanayisi firmaları etkinlikte yer aldı. Orta Doğu'dan, Uzak Doğu'ya, Avrupa ve Amerika'dan heyetlerle yoğun bir görüşme trafiği yürütüyoruz," dedi.

FNSS, fuara 8x8 zırhlı muharebe aracı PARS ALPHA ile katıldı ve bu araç hakkında önemli projeler olduğunun altını çizdi. Kurt, "8x8 zırhlı araçlarımıza büyük ilgi var. Çok yakında güzel haberlerle karşınızda olacağız," şeklinde konuştu.

35 Yıllık Deneyim ve Yenilikçi Tasarım

Kurt, PARS ALPHA'nın 35 yıllık deneyim ve bilgi birikimi ile tasarlandığını belirterek, aracın sınıfında en küçük olmasına rağmen geniş iç hacmi ve yük taşıma kapasitesi ile dikkat çektiğini vurguladı. "Özel konfigürasyonu sayesinde yüksek koruma sağlanırken, kullanıcılar 200 dereceyi aşan bir görüş açısı elde ediyor."

Ayrıca, her tekerlekten dönüş yeteneği ile aracın manevra kabiliyetini artırdığını ifade eden Kurt, "Aracın yüksekliği, mayın tehlikesi olan arazilerde koruma sağlamak için ayarlanabiliyor," dedi.

PARS ALPHA'nın İsmindeki Anlam

Nail Kurt, aracın isminin özel olarak seçildiğini belirterek, "Sınıfının alfası olacağını başından biliyorduk. Bu tasarım sürecinde de kendimize güven duyduk ve haklı çıktık," şeklinde konuştu. Türk savunma sanayisinin son dönem ihracat başarılarını da öne çıkaran Kurt, yakın zamanda yeni projeleri de kamuoyuyla paylaşacaklarının müjdesini verdi.

Türk savunma sanayisinin en yeni 8x8 zırhlı muharebe aracı PARS ALPHA, sahip olduğu 5. nesil yetenekleri kullanıcılara buluşturmak için gün sayıyor. FNSS, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen bölgesinin en büyük, dünyanın önde gelen savunma sanayisi etkinliklerinden IDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda, bölgedeki ihtiyaçlar için öne çıkan araçlarını tanıttı, PARS ALPHA 8x8 Yeni Nesil Zırhlı Muharebe Aracı'nı sergiledi.

Türk savunma sanayisinin en yeni 8x8 zırhlı muharebe aracı PARS ALPHA, sahip olduğu 5. nesil yetenekleri kullanıcılara buluşturmak için gün sayıyor. FNSS, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen bölgesinin en büyük, dünyanın önde gelen savunma sanayisi etkinliklerinden IDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda, bölgedeki ihtiyaçlar için öne çıkan araçlarını tanıttı, PARS ALPHA 8x8 Yeni Nesil Zırhlı Muharebe Aracı'nı sergiledi.