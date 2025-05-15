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Savunma Sektörü İçin Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları Masaya Yatırıldı

MİLTES, test ve sertifikasyon süreçlerini güçlendirmek amacıyla savunma ve havacılık sektöründeki ihtiyaçları ele aldı.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 12:42
Savunma Sektörü İçin Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları Masaya Yatırıldı

Savunma Sektörü İçin Test ve Sertifikasyon İhtiyaçları Masaya Yatırıldı

Türkiye'nin ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından düzenlenen Milli Test ve Sertifikasyon Çalıştayı (MİLTES), yüksek katma değerli sektörlerin test ve sertifikasyon ihtiyaçlarını ele almak üzere Teknopark Ankara’da gerçekleştirildi.

SAHA İstanbul Test ve Sertifikasyon Komitesi Başkanı Fuat Akpınar, çalıştayda yaptığı konuşmada, bu etkinliğin sadece bugünü değil, geleceği de şekillendireceğini belirtti. Amacımız; kara, hava, deniz ve uzay platformlarında milli kabiliyetleri güçlendirmek ve uluslararası standartlara uygun yerli çözümler geliştirmektir.

Test ve Sertifikasyon Süreçlerinin Önemi

SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, test ve sertifikasyonun üretim süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurgulayarak, bu alandaki ulusal kapasitenin artırılmasının sektörün rekabetçiliği açısından kritik önem taşıdığını ifade etti. Uça, “Bu çalıştay, komite çalışmalarımızın da bir devamı niteliğinde” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Kalite Test ve Sertifikasyon Daire Başkanı Tolga Sayın, Türkiye’nin savunma sanayisindeki başarısında test ve sertifikasyon süreçlerinin kritik rolüne dikkat çekerek, “Bu başarının arkasında yalnızca tasarım ve üretim değil, test alanında gösterilen titizlik de var” şeklinde konuştu.

Çalışmaların Sonucu

Akpınar, 3 yıllık çalışmalarının Türkiye'nin ilk test ve sertifikasyon çalıştayı ile taçlandığını belirterek, yalnızca mevcut sorunları konuşmakla kalmadıklarını, aynı zamanda çözüm üreten bir ekosistem oluşturduklarını anlattı.

Akpınar, Yerlileştirme Portalı gibi inisiyatiflerle test ve sertifikasyon alanında sürdürülebilir sektörel sinerji oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Çalıştay kapsamında alanında uzman isimlerin katılımıyla çeşitli oturumlar gerçekleştirildi.

Savunma, havacılık, denizcilik ve uzay başta olmak üzere yüksek katma değerli sektörlerin test ve...

Savunma, havacılık, denizcilik ve uzay başta olmak üzere yüksek katma değerli sektörlerin test ve sertifikasyon ihtiyaçlarını ele almak üzere Milli Test ve Sertifikasyon Çalıştayı (MİLTES) düzenlendi. Türkiye'nin ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından düzenlenen MİLTES, Teknopark Ankara’da gerçekleştirildi.

Savunma, havacılık, denizcilik ve uzay başta olmak üzere yüksek katma değerli sektörlerin test ve...

Savunma, havacılık, denizcilik ve uzay başta olmak üzere yüksek katma değerli sektörlerin test ve sertifikasyon ihtiyaçlarını ele almak üzere Milli Test ve Sertifikasyon Çalıştayı (MİLTES) düzenlendi. Türkiye'nin ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından düzenlenen MİLTES, Teknopark Ankara’da gerçekleştirildi.

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