Scarborough Sığı'nda Filipinler, Avustralya ve Kanada Ortak Askeri Tatbikat Düzenledi

Filipinler, Avustralya ve Kanada, Güney Çin Denizi'ndeki Scarborough Sığı'na savaş gemisi ve uçak konuşlandırarak ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 10:39
Filipinler, Avustralya ve Kanada, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı Scarborough Sığı'nda deniz ve hava unsurlarıyla ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatın amacı, deniz ve havadan gelebilecek tehditlere karşı hazırlık ve koordinasyonu artırmak olarak açıklandı.

Tatbikatın ayrıntıları

Philstar'ın aktardığına göre, Filipinler ordusu tarafından paylaşılan görüntülerde sahada 3 savaş gemisi, 3 savaş uçağı ve 2 savaş helikopteri bulunduğu görüldü. Filipinler, Avustralya ve Kanada'nın konuşlandırdığı unsurların katılımıyla tatbikatın "başarıyla" yürütüldüğü ifade edildi.

Bu tatbikata ilişkin olarak Çin tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Alon 25 Tatbikatı ve zamanlama

Avustralya ile Filipinler arasındaki en büyük denizaşırı tatbikat olan Alon 25 Tatbikatı, 15 Ağustos'ta Kanada ve ABD'den de katılımlarla başlamıştı. Tatbikatın yarın sona ermesi bekleniyor.

Scarborough Sığı'nın stratejik önemi

Üçgen biçimli ve ortasında lagün bulunan deniz bendi Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda, Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede yer alıyor. Filipinler'in "Panatag" adını verdiği, Çinlilerin ise "Huangyan" dediği bu sığlık, iki ülkenin çatışan egemenlik iddialarını sık sık sergilediği bir bölge konumunda bulunuyor.

Tarihi gerilimler ve hukuki süreç

Bölgede 2012'de Filipinler Sahil Güvenliği'nin kaçak avlandıkları gerekçesiyle 8 Çin balıkçı gemisini alıkoyma girişimi, Çin Sahil Güvenliği'nin müdahalesiyle gerilime dönüşmüştü. Bu sürtüşmelerin ardından Çin, resifin kontrolünü ele geçirmişti.

Güney Çin Denizi'ndeki kapsamlı ihtilaflarla ilgili olarak, Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

