Schengen Vizesi reddi Türk vatandaşlarına pahalıya patlıyor!

Son yıllarda Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında reddedilme oranı hızla artarken, bu durum seyahat planlarını olumsuz etkiliyor ve büyük maddi kayıplara yol açıyor.

REDDEDİLEN VİZE SAYISI 169 BİN 514'E ULAŞTI

2014'te 35 bin 71 olan reddedilen vize sayısı, 2023'te 169 bin 514'e yükseldi. Red oranı ise yüzde 4,40'tan yüzde 16,10'a çıktı.

TÜRKİYE, SCHENGEN VİZELERİ İÇİN 84 MİLYON EURO HARCADI

2023 yılında Türkiye, Schengen vizesi başvuruları için 1 milyonun üzerinde başvuru yaparken, bu başvuruların maliyeti 84 milyon Euro'yu buldu. Ancak yaklaşık 13 milyon Euro, reddedilen vizelerin harcamalarından oluştu.

EN FAZLA RED ALMANLARDAN

Almanya, 2023 yılında Türk vatandaşlarına en fazla vize reddini gerçekleştiren ülke oldu. Almanya'yı Yunanistan ve Fransa takip etti.

ONAY ORANI EN YÜKSEK ÜLKELER

Türk vatandaşlarının Schengen vize başvurularında en yüksek onay oranına sahip ülkeler arasında Portekiz, İtalya, Slovakya ve Polonya bulunuyor.

EN DÜŞÜK ONAY ORANI ÜLKELERİ

Danimarka, Estonya ve Litvanya, Türklerin Schengen vize başvurularında en düşük onay oranlarına sahip ülkeler olarak öne çıkıyor.

TÜRK VATANDAŞLARININ EN FAZLA MAĞDUR OLDUĞU 10 ÜLKE



