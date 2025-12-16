Seç Market'in Yeni İş Modeli Mahalle Esnafını Güçlendiriyor

Türkiye’nin 81 ilinde 2 bin 500’e yakın bayisiyle faaliyet gösteren Seç Market, esnafa sunduğu avantajların kapsamını genişleten yeni iş modeliyle operasyonel verimliliği artırmayı ve mahalle esnafını modern perakendede güçlendirmeyi hedefliyor.

Esnaf Sıcaklığında Modern Perakende anlayışıyla dönüşüm

Büyüyen organizasyon, "Esnaf Sıcaklığında Modern Perakende" anlayışıyla iş modelinde dönüşüm başlattı. Yeni süreçte işletmesi olan esnaf; güçlü tedarik zinciri, dijital altyapı, operasyonel danışmanlık, pazarlama ve finansal destek gibi avantajlardan daha geniş kapsamda faydalanabilecek.

Mağazalarda kurumsal dönüşüm ve modern görünüm

İş modeli, esnafın kendi işinin sahibi olarak kalmasına imkan tanırken aynı zamanda "kurumsal dönüşüm" desteği veriyor. Yeni tabela, kasa bölgesi ünitesi gibi ekipmanlarla mağazaların modern bir görünüme ve işleyişe kavuşması sağlanıyor; böylece esnaf hem mahalle kültürünü yaşatıyor hem de modern perakendenin avantajlarıyla sektördeki rekabet gücünü artırıyor.

Yıldız Holding ile entegre tedarik avantajı

Yıldız Holding Perakende Grubunun bir parçası olarak Seç Market, bayilerine tedarik süreçlerinde önemli fayda ve kolaylık sağlıyor. Yıldız Holding’in üretim ve lojistik gücü sayesinde Seç esnafı tüm markalara avantajlı fiyatlarla, tek noktadan ve kesintisiz olarak ulaşıyor. Sipariş verdikleri ürünler adreslerine teslim ediliyor.

"Kazandıran iş modelimizi bir adım ileriye taşıyoruz"

Seç Market Genel Müdürü Furkan Akiner yeni sürece ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Bugüne kadar binlerce iş ortağımızla beraber esnaf kültürünü modern marketçilikle başarıyla buluşturduk. Şimdi bu modeli daha da güçlendiriyoruz. Esnafımız artık daha verimli bir sistemin parçası olacak. Yeni iş modelimiz; güçlü satın alma yapısı, özel markalı ürünlerin tedariği, pazarlama ve reklam desteği, dijital altyapı çözümleri, lojistik kolaylıklar, operasyonel ve finansal destek mekanizmaları ile esnafa pazarda önemli bir rekabet avantajı sağlıyor. Böylelikle bayilerimizin hem kârlılıklarını artırmalarını hem de müşterilerine daha kaliteli hizmet sunmalarını hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de esnafın yanında olarak modern perakendenin gelişmesine ve esnafın rekabet gücüne katkı vermeye devam edeceğiz."

TÜRKİYE'NİN 81 İLİNDE 2 BİN 500'E YAKIN BAYİSİYLE FAALİYET GÖSTEREN SEÇ MARKET, ESNAFA SUNDUĞU AVANTAJLARIN KAPSAMINI GENİŞLETTİĞİ YENİ İŞ MODELİYLE OPERASYONEL VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAYI VE MAHALLE ESNAFINI MODERN PERAKENDEDE DAHA DA GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYOR.