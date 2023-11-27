Seçil Erzan Davasında Sıcak Gelişme: Milyonların Yerine Kağıt Parçası Almışlar!

Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan'ın, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in adını kullanarak yüksek faiz oranları vaat ederek futbol dünyasının önde gelen isimlerini dolandırdığı iddia ediliyor. Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Fernando Muslera gibi ünlü futbolcuların mağdur olduğu belirtiliyor. Ancak Erzan'ın mağdurlara sunduğu belgelerin sahte ve değersiz olduğu ortaya çıktı.

Dolandırıcılık Bu Şikayetle Ortaya Çıktı

Dolandırıcılık olayı, Çorlu'da kuyumculuk işi yapan Bülent Çeviker'in, alacakları ile ilgili Seçil Erzan'dan aldığı yazı ile başladı. Çeviker, ifadesinde Erzan'ın kendisini 'Fatih Terim Fonu' adı altında tanıtarak kandırdığını ve 31 Mart 2023 tarihinde 2 milyon dolar vermesi halinde sadece 3 gün sonra 1 milyon dolar faiz ödeyeceğini iddia ettiğini belirtti. Çeviker, bu parayı eşi İnci Çeviker aracılığıyla Erzan'ın yönlendirdiği Ali Yörük'e teslim etti. Ancak vadesi geldiğinde parayı alamayan çift, Erzan'ı arayarak kaşeli ve sahte imzalı üç belge aldıklarını belirttiler. Erzan'a ulaşamayınca, durumu bankanın genel merkezine bildirmek üzere gittiler. Zaten söz konusu dolandırıcılık da bu çiftin şikayetiyle ortaya çıktı ve ardından ünlü futbolcuların da benzer şekilde dolandırıldığına dair başvurular artmaya başladı.

Mağdurların Elinde Kağıt Parçası Kaldı

Erzan'ın dolandırdığı iddia edilen futbolcular, milyonlarca doları banka hesaplarından havale etmeyip çantalarla elden teslim etmişti. Parayı teslim ettiklerine dair aldıkları kağıt parçaları ise imzasız, antetsiz ve belge niteliği taşımıyordu. Mesela Galatasaraylı milli futbolcu Selçuk İnan, ifadesinde Fatih Terim'in adına ve Denizbank CEO'su ve Genel Müdür Yardımcısı'nın bu fonu yönettiğine inanarak bu yatırıma karar verdiğini ifade ediyor. Çanta dolu paraları, Denizbank Levent Şubesi'ndeki odasında Seçil Erzan'a verdiğini anlatan İnan, suç duyurusunda dekont sunmadığını ama delil olarak A4 kağıt verdiğini ifade ediyor. Antetsiz, tarih yazılmamış A4 sayfasında yalnızca ‘Denizbank Levent Büyükdere Cd. Şb.’ kaşesi ve Seçil Erzan'ın imzası yer aldığı belirtiliyor.

Futbolcu Emre Çolak ise kardeşi Emrah Çolak'ın hesabına 3 milyon 210 bin dolar gönderdiğini belirtiyor. Emrah Çolak bu parayı çekip Seçil Erzan'ı aradığını, Erzan'ın ise "Ben müsait değilim parayı Ali'ye ver" dediğini ifadesinde yer veriyor. Bunun üzerine Emrah Çolak, Erzan'ın Denizbank Levent Şubesi'ndeki odasında 3 milyon 210 bin doları Ali isimli kişiye teslim ediyor. Suç duyurusuna göre, Emrah Çolak, karşılığında hiçbir belge almıyor, Erzan ise sonradan Emrah Çolak'a üzerinde el yazısı olan bir kağıt parçası veriyor.

Banka Soruşturmayı Titizlikle Yürütüyor

Denizbank, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, soruşturmayı titizlikle yürüttüğünü ve mağdurlara gerekli desteği sağladığını belirtti. Banka, Erzan'ın yaptığı işlemlerin banka sistemleri dışında gerçekleştiğini, bankanın bilgisi ve onayı olmadan yapıldığını, bankanın hiçbir şekilde sorumluluğu olmadığını ve bankanın itibarına zarar verdiğini vurguladı. Banka, Erzan'ın işten çıkarıldığını ve hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu da bildirdi.

Erzan Dolandırıcılık Suçundan Tutuklandı

Seçil Erzan hakkında ‘Özel belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İki hafta önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iki iş insanının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Erzan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erzan'ın yargılaması devam ediyor. Erzan'ın dolandırdığı iddia edilen kişiler arasında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Fernando Muslera, Buse Terim ve eski eşi Ebru Şallı gibi isimler de bulunuyor