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Seçim günü havalar nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Mart seçim gününde havanın nasıl olacağına dair verileri paylaştı. Verilen bilgilere göre, ülke genelinde sıcaklıkların normal değerlerin üzerinde olması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 30.03.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 17:32
Seçim günü havalar nasıl olacak?

31 Mart Pazar günü (yarın) Türkiye sandığa gidiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, seçim gününde ülke genelinde havaların nasıl olacağını açıkladı. MGM tarafından yapılan açıklamalara göre, ülke genelinde sıcak hava hakim olacak. Yetkililer, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Üç büyük ilde sıcaklıklar

İstanbul’da 31 Mart Pazar günü hava sıcaklığının en yüksek 19 derece, en düşük ise 10 derece olacağı belirtildi. Seçim günü İstanbul genelinde, güneşli bir hava hakim olacak.

Ankara’da da soğuk havalar yerini yüksek sıcaklıklara bırakmış durumda. Başkentte hava sıcaklıklarının 24 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

İzmir’de ise sıcaklıklar yine mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Şehirde termometrelerin 28 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

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