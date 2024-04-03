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Seçim sonrası zam fırtınası başladı: Sigara fiyatlarına zam yağdı!

2024 seçimlerinin heyecanı dinerken, sigara fiyatlarına zam haberleri damga vurdu.

Yayın Tarihi: 03.04.2024 19:32
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 19:32
Seçim sonrası zam fırtınası başladı: Sigara fiyatlarına zam yağdı!

2024 seçimleri sona erdi, fakat zamlar bitmedi. Winston grubuna ait sigara markalarına zam yapıldı. Zamlar sonrası en ucuz sigara 58 TL'ye, en pahalı sigara ise 69 TL'ye yükseldi.

2024 seçimlerinin heyecanı dinmeden, sigara severleri üzecek bir haber geldi. Winston grubuna ait dört sigara markasına zam yapıldı. Zamlarla birlikte en ucuz sigara 58 TL'ye, en pahalı sigara ise 69 TL'ye yükseldi.

Zamlar Tütün Ürünlerine de Yansıdı:

Seçim sonrası zam furyası sadece alkolle sınırlı kalmadı. Tütün ürünlerine de zam yapıldı. Winston grubuna ait A, B, C ve D markaları zam listesine yer aldı.

En Pahalı Sigara 69 TL Oldu:

Yapılan zamlarla birlikte Winston grubunun en pahalı sigarası 69 TL'ye yükseldi. En ucuz sigara ise 58 TL oldu. Zamlar sonrası sigara fiyatları şu şekilde sıralandı:

A Markası: En ucuz 62 TL, en pahalı 69 TL

B Markası: En ucuz 59 TL, en pahalı 63 TL

C Markası: 59 TL

D Markası: 58 TL

Zamlar Tepkilere Yol Açtı:

Sigara fiyatlarına yapılan zamlar, sigara severler tarafından tepkiyle karşılandı. Sigara zamlarının geri çekilmesi için yetkililere çağrıda bulunuldu.

Sigara Fiyatları Artmaya Devam Edecek mi?

Yapılan zamların ardından sigara fiyatlarının artmaya devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Uzmanlar, tütün ürünlerine zam yapılmasının önümüzdeki dönemde de devam edebileceğini belirtiyor.

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