Seçimin sürpriz illeri: Uzun yıllar sonra CHP ilk kez o illerde birinci oldu

31 Mart Yerel Seçimlerinin sona ermesi ile Türkiye’nin seçim haritası yeniden şekillendi. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi, Adıyaman, Balıkesir, Kırıkkale, Kilis, Bursa, Manisa gibi illerde uzun aradan sonra ilk kez sandıktan ilk sırada çıktı.

AKP’nin kalelerinden biri olan Adıyaman’da, 2004’ten bu yanan kazan AKP oluyordu. Aradan geçen 20 yıl sonra ise Adıyamanlı seçmenin tercihi değişti. Kesinleşmeyen sonuçlara göre, CHPli Abdurrahman Tutdere, yüzde 49 oyla sandıktan birinci olarak çıktı.

Balıkesir’de seçimin sürprizlerinde biri oldu. 1950 yılından beri CHP ilk kez bu ilde de yerel seçimleri kazandı. CHP adayı Ahmet Akın, yüzde 51 oy oranı ile resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı oldu.

Sürpriz illerin arasında yer alan Kırıkkale’de ise CHP, 1989’dan sonra ilk kez seçimi ilk sırada tamamladı. Yüzde 49.9 oy alan CHPli Ahmet Önal, sandıkta kazanadı.

AKP’nin bir diğer kalesi olarak görülen Bursa’da da sürpriz bir gelişme yaşandı. 2004 yılından beri AKP’nin kazandığı Bursa’da, CHP’nin adayı Mustafa Bozbey yüzde 47 oranında oy alarak durumu değiştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketi olan Manisa’da da diğer seçimlere göre farklı bir tablo yaşandı. CHP adayı Ferdi Zeybek oyların yüzde 57’sini alarak sandıktan birinci olarak çıktı.