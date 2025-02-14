Sednaya Hapishanesi Mahkumları, Zulmü Duyurmak İçin Dernek Kurdu

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesi sonrası, insanlık dışı işkenceleriyle gündeme gelen Sednaya Hapishanesi'nden özgürlüğüne kavuşan mahkumlar, yaşadıkları hak ihlallerini duyurmak amacıyla Suriye Devrimi Mahkumları Derneğini kurdu.

Başkent Şam'da düzenlenen etkinlikte duyurulan dernek, tutukluların yaşadığı insanlık dışı muamelelerin üstüne dikkat çekmeyi hedefliyor. Etkinliğe, Sednaya başta olmak üzere Suriye hapishanelerinden kurtulanlar ile kayıp ve yaşamını yitiren mahkumların yakınları katıldı.

Özgürlüğüne kavuşan mahkumlardan biri, etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlangıç yaptı ve hapishanelerde yaşanan insan hakları ihlallerini konu alan bir gösteri sunuldu.

Derneğin kurucu üyesi Hüseyin Nader, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sednaya Hapishanesi'nde geçmişte yaşadıkları zulmü belgelemek amacıyla bu derneği kurduklarını ifade etti. Nader, "Mahkumların haklarını savunmak, işlenen suçların sorumlularının yargılanmasını talep etmek ve hayatta kalanlarla mağdur aileleri arasında dayanışmayı artırmayı hedefliyoruz." dedi.

66 yaşındaki Mustafa Huluk, Sednaya'nın zorlu süreçlerinde iki oğlunu kaybettiğini belirterek, "Çocuklarım 2014 yılında tutuklandı, sadece 3 yıl sonra nerede olduklarını öğrendik. Son ziyaretimden önce, bu hapishaneden başka bir yere götürüldüklerini öğrendim." şeklinde konuştu.

Diğer bir kayıp yakınından ise Zeynep Bendi, 2013 yılından bu yana kayıp oğlundan haber alamadığını vurgulayarak, "Yeni yönetim ve uluslararası toplumu, mahkumların akıbetini öğrenmek için yardım etmeye çağırıyorum. Rejim düştü, ancak oğlumun durumu hakkında hiçbir bilgim yok." ifadeleriyle çaresizliğini dile getirdi.

Manal Zeyneddin ise kardeşinin 2022 yılında tutuklanmasından beri bir haber alamadıklarını belirterek, "Sadece kardeşimin nerede olduğunu bilmek istiyoruz. Ona ve tüm mahkumlara yapılan zulmün hesabını sormak için mücadele edeceğiz." dedi.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından, Şam'daki işkence ve kötü muameleleriyle tanınan Sednaya Hapishanesi'nden özgürlüklerine kavuşan mahkumlar, yaşadıkları hak ihlallerini duyurmak ve haklarını savunmak amacıyla dernek kurdu. Başkent Şam'da düzenlenen bir etkinlikle, kuruluşu duyurulan derneğe "Suriye Devrimi Mahkumları Derneği" adı verildi. Suriye Devrimi Mahkumları Derneğinin kurucu üyesi Hüseyin Nader, konuşma yaptı.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından, Şam'daki işkence ve kötü muameleleriyle tanınan Sednaya Hapishanesi'nden özgürlüklerine kavuşan mahkumlar, yaşadıkları hak ihlallerini duyurmak ve haklarını savunmak amacıyla dernek kurdu. Başkent Şam'da düzenlenen bir etkinlikle, kuruluşu duyurulan derneğe "Suriye Devrimi Mahkumları Derneği" adı verildi. Suriye Devrimi Mahkumları Derneğinin kurucu üyesi Hüseyin Nader, konuşma yaptı.