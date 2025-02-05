Seferihisar Belediyesi'nde Engelli İşçinin Yüzü Yanarak Yaralandı: Soruşturma Başlatıldı

İzmir'in Seferihisar Belediyesi'nde, engelli işçinin yüzünün yanmasıyla ilgili önemli bir soruşturma süreci başladı. Olay, engelli bir çalışanın üzerine dökülen kolonyanın alev alması sonucu yaralanmasıyla meydana geldi.

Yaşanan talihsiz olay sonrasında, yüzünde yanık oluşan işçi arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, yaşanan durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Başkan Yetişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Olayın ardından soruşturma başlatıldı. Olaya karışan 3 personelimizin ifadesi alınacak. Ardından haklarında karar verilecek" ifadelerini kullandı. Yetişkin, yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğunu da sözlerine ekledi.