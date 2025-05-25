Şefler Yalçınkaya ve Açıköz, Türk Mutfağı Haftası Stantlarını Ziyaret Etti

Türk Mutfağı Haftası'nda Önemli Ziyaret

Türkiye Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Açıköz ve ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü'nde kurulan stantları ziyaret etti.

Etkinliğin Tanıtımı ve Yarışmalar

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin ikinci günü sona erdi.

Yarışmalar çerçevesinde Altındağ, Sincan, Pursaklar, Bala, Haymana ve Polatlı ilçelerinin katıldığı bir gastronomi yarışması düzenlendi. Yarışmanın sonucunda Haymana ilçesi birinci oldu.

Türk Mutfağının Tanıtımına Dikkat

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, etkinlik alanını ziyaret edip stantları inceleyen Açıköz ve Yalçınkaya ile birlikte Türk mutfağının önemine vurgu yaptı. Şef Yalçınkaya, Türk mutfağının dünyanın en önemli mutfaklarından biri olduğunu belirterek, "Çok iyi tanıtılmaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Yalçınkaya, gençlerin kendi mutfaklarını ve ürünlerini tanıyabilmesinin önemini vurguladı ve uluslararası tanıtımlar kadar yerel ürünlerin de ön plana çıkarılması gerektiğini söyledi. Türk mutfağındaki ürünlerin yurt dışına satılması ise ülke ekonomisine katkı sağlar.

Yerel Ürünlerin Önemi

Açıköz de gençlerin yerel ürünlere yönelmesini teşvik etti ve "Bir ürünü tanımadan asla ilerleyemezsiniz" diyerek, yerel lezzetlerin uluslararası platformda da tanıtılması gerektiği mesajını verdi.

Karakaya, Ankara mutfağının ticari boyutunun yeterince kullanılmadığını ifade ederek, bu tür etkinliklerin yerel ürünlerin gastronomi temsilcileri tarafından daha fazla tercih edilmesine yardımcı olacağını belirtti.

Türkiye Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Açıköz (sağ 2) ve Şef Mehmet Yalçınkaya (sol 2), Türk Mutfağı Haftası kapsamında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü'nde kurulan stantları inceledi. Cumhurbaşkanlığı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda hayata geçirilen Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen etkinliklerin ikinci günü tamamlandı.

Türkiye Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Açıköz (sağ 2) ve Şef Mehmet Yalçınkaya (sol 2), Türk Mutfağı Haftası kapsamında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü'nde kurulan stantları inceledi. Cumhurbaşkanlığı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda hayata geçirilen Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen etkinliklerin ikinci günü tamamlandı.