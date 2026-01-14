Şehit Cafer İlkokulu'ndan Ailem Çocukken Sergisi — Oyuncaklarla Aile Değerleri

2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen sergi

2025 Aile Yılı kapsamında Şehit Cafer İlkokulu tarafından hazırlanan Ailem Çocukken projesi çerçevesinde Geçmişten Günümüze Oyuncaklarımız sergisi düzenlendi.

Serginin açılış törenine Germencik Kaymakamı Sultan Doğru katıldı. Öğrenciler, aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinde oynadıkları oyuncakları günümüze taşıyarak geçmişle bugün arasında güçlü bir bağ kurdu.

Etkinlikte çocuklar, aile kavramının kuşaklar arası aktarımda ne kadar önemli olduğunu kendi hazırladıkları çalışmalarla gözler önüne serdi. Açılışta sergiyi gezen ve öğrencilerden bilgi alan Kaymakam Sultan Doğru, projenin hem eğitici hem de değerler eğitimi açısından anlamlı olduğunu belirtti.

Etkinlikte ailenin toplumun temel taşı olduğuna dikkat çekildi. Öğrencilerin hazırladığı oyuncaklar ve anlatımlar büyük beğeni topladı; veliler ve vatandaşlar sergiye yoğun ilgi gösterdi.

