Şehit Emrah Gündüz İçin Mevlid: Refahiye Kaymakamı Katıldı

Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Şahaloğlu köyünde düzenlenen Mevlid-i Şerif'te Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Emrah Gündüz için dua etti.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 20:04
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 20:04
Şehit Emrah Gündüz İçin Mevlid: Refahiye Kaymakamı Katıldı

Şehit Emrah Gündüz İçin Mevlid-i Şerif Düzenlendi

Refahiye Kaymakamı dualara katıldı, ailesine başsağlığı diledi

Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Şahaloğlu köyünde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı. Program, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz anısına yapıldı.

Mevlid programında katılımcılar şehit için dualar okurken, törene katılanlar duygu dolu anlar yaşadı. Tören sırasında şehidin ailesi ve yakınlarına yönelik destek ve taziyeler paylaşıldı.

Kaymakam Köroğlu, törende yaptığı konuşmada şehidin ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı dileklerini iletti ve milletin şehide minnettar olduğunu vurguladı.

ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER EMRAH GÜNDÜZ DUALARLA ANILDI

ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER EMRAH GÜNDÜZ DUALARLA ANILDI

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'ya 68 Yeni Emniyet ve Jandarma Aracı Tahsis Edildi
2
Yusuf İbiş, Özgür Özel'in 'Deden neredeydi' Sorusuna Sarıkamış Belgesiyle Yanıt Verdi
3
Şehit Emrah Gündüz İçin Mevlid: Refahiye Kaymakamı Katıldı
4
Mersin Erdemli'de Freni Boşalan Tır Fırına Girdi — 5 Keçi Telef Oldu
5
Bursa'da 1 milyon 200 bin lira değerindeki tiny house bulundu, şüpheli tutuklandı
6
Yalova’da çakarlı otomobile 276 bin 344 TL ceza: Ehliyet ve araç 30 gün trafikten men
7
Marmaris'te Otel Deposunda 4 bin 166 Litre Bandrolsüz Kaçak İçki Ele Geçirildi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?