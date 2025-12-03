Şehit Emrah Gündüz İçin Mevlid: Refahiye Kaymakamı Katıldı

Şehit Emrah Gündüz İçin Mevlid-i Şerif Düzenlendi

Refahiye Kaymakamı dualara katıldı, ailesine başsağlığı diledi

Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Şahaloğlu köyünde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı. Program, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz anısına yapıldı.

Mevlid programında katılımcılar şehit için dualar okurken, törene katılanlar duygu dolu anlar yaşadı. Tören sırasında şehidin ailesi ve yakınlarına yönelik destek ve taziyeler paylaşıldı.

Kaymakam Köroğlu, törende yaptığı konuşmada şehidin ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı dileklerini iletti ve milletin şehide minnettar olduğunu vurguladı.

ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER EMRAH GÜNDÜZ DUALARLA ANILDI