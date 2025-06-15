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Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nden Babalar Günü Sürprizi

Trabzon'da gençler, engelli babası Hacı Bayram Doğan'a anlam dolu bir Babalar Günü sürprizi hazırladı.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 13:09
Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nden Babalar Günü Sürprizi

Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nden Duygusal Babalar Günü Kutlaması

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi, her gün engelli oğlu Cengizhan'ı otobüs durağına götüren Hacı Bayram Doğan için anlam dolu bir Babalar Günü sürprizi hazırladı. 19 yaşındaki Dilara Kartal, üniversite sınavı için hazırlık yaptığı merkezde, baba Doğan'ın fedakarlığına tanık olduktan sonra onun için özel bir hediye düşünmeye karar verdi.

O Anların Duygusallığı

Yenicuma Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Hacı Bayram Doğan, 31 yaşındaki engelli oğlu Cengizhan'ı her gün Ortahisar Belediyesinin yaptırdığı otobüs durağına getiriyor. Durumu Gençlik Merkezi Müdürü Esra Kılıç Alemdaroğlu ve gençlik liderleriyle paylaşan Dilara Kartal, kendisine yazdığı mektup ile birlikte sürpriz hediyesini otobüs durağında baba Doğan'a takdim etti. Gençlik merkezi personeli, o duygusal anları kayıt altına alarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Hediye Şıklığı ve Duygulu Anlar

Gençlik Lideri Mahmut Aydın, bu sürprizin duygu dolu anlar oluşturduğunu vurgulayarak, "Baba çok sevindi, eşi de 'Bizi ilk defa böyle mutlu ettiler' diye mesaj attı," ifadelerini kullandı. Dilara Kartal da projenin kendisi için anlamlı olduğunu belirterek, "O babanın oğluna olan sevgisi ve fedakarlığı gerçekten insanın içine dokunuyor. Bu güzel adamın Babalar Günü’nü kutlamak, bizim için büyük bir onurdu," dedi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nde üniversite sınavına...

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nde üniversite sınavına hazırlanan 19 yaşındaki Dilara Kartal ve gençlik merkezi personeli, engelli oğlunu her gün otobüs durağına getiren Hacı Bayram Doğan'a (solda), "Babalar Günü" sürprizi yaptı.

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